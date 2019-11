Neměla jsem den a chybovala, mrzelo cyklokrosařku Nash

Tábor - Kateřina Nash udržela v Táboře vedoucí pozici ve Světovém poháru v cyklokrosu, ale se svým vystoupením spokojená nebyla. Na vítěznou Annemarie Worstovou z Nizozemska ztratila takřka tři minuty a dojela osmnáctá.

"Nejelo se mi nijak skvěle, dneska jsem neměla zrovna svůj den. Udělala jsem pár chyb, navíc mi nejely ideálně nohy. A i mé soustředění bylo horší," řekla Nash novinářům.

Na čelní pozice ztrácela už od začátku, ale nepřestala bojovat. "My sportovci jsme na tohle dobře vycvičení, musíme se sbírat neustále. Nikdo nevyhrává každý závod. Během toho závodu se toho stane tolik... Kdybych to měla pokaždé vzdát, tak to pak vůbec nemá cenu dělat," uvedla jednačtyřicetiletá závodnice, která se věnuje rovněž horským kolům. "Člověk se musí soustředit dál a snažit se ty pasáže, co pokazil, zajet příští kolo lépe," dodala Nash.

Závodění si stále užívá. "Přiznám se, že letošní cyklokrosová sezona je vyloženě můj koníček. Zhruba od března mám v nohách přes třicet závodů na horských kolech, takže už jsme si svoje odpracovala," řekla s úsměvem.

Původně neměla v plánu zdaleka tolik startů v cyklokrosu, ale po výborném vstupu do SP v zámoří, kde byla nejprve v Iowě druhá a ve Waterloo zvítězila, svůj program přeorganizovala. "Když jsem zajela dobře v těch prvních závodech v krosu, tak jsem chtěla pokračovat a vidět, jak dlouho to ještě půjde," vysvětlila Nash.

Bílý dres vedoucí závodnice udržela i díky tomu, že druhá Kanaďanka Maghalie Rochetteová dojela v Táboře šestnáctá. Na Česku tak stáhla jen dva body z 23. Nizozemka Worstová sice navázala na vítězství z předchozího závodu SP v Bernu, stejně tak byla opět druhá i její krajanka Alvaradová, ale obě vynechaly úvodní dva závody v zámoří.

Nash po domácím závodě, který byl čtvrtý z celkových devíti v seriálu, pojede i nadcházející tři díly v Belgii. Příští víkend bude startovat v Koksijde, pak v prosinci v Namuru a dva dny po Štědrém dnu v Heusden-Zolderu.

"Pojedu, jak mi jen budou síly stačit," uvedla. "Nemám žádné velké plány. A pokud má někdo bílý dres lídra Světového poháru, tak nemůže nepřijet. A obzvláště domů, do Tábora. Vždy je čest reprezentovat a já si toho moc vážím," prohlásila rodačka z Prachatic.