Neměl jsem co ztratit, řekl Malík ke svému debutu na MS

Mistrovství světa hokejistů do 20 let, skupina B: Kanada - ČR, 31. prosince 2019 v Ostravě. Sedmý gól Kanady. Překonaný brankář Nick Malík z České republiky. ČTK/Ožana Jaroslav

Ostrava - Nick Malík se stal již třetím českým brankářem, který se představil na juniorském mistrovství světa v Ostravě. Do hry se dostal nečekaně v 15. minutě zápasu proti Kanadě, kdy se zranil Lukáš Pařík. Sedmnáctiletý gólman nastoupil za stavu 0:4 a nakonec ještě třikrát inkasoval.

"Bylo super, že jsem mohl nastoupit. Užil jsem si to, vůbec jsem nebyl pod tlakem. Šel jsem tam, věděl jsem, že nemůžu nic ztratit. Že měli přesilovku, bylo jedno," řekl Malík novinářům. "Jsem tady od toho, abych byl připravený nastoupit," podotkl.

Syn bývalého vynikajícího obránce Marka Malíka držel čisté konto až do 32. minuty, kdy smolně inkasoval poté, co vyjel za branku pro nastřelený puk. Ten se však od mantinelu odrazil jiným směrem a Liam Foudy pohodlně skóroval do prázdné branky.

"Víme, že tady jsou plexiskla všelijaká, jsou tam švy uprostřed, odráží se to. Nestalo se to poprvé, bohužel. Já vyjel z brány, špatně se to odrazilo, Kanaďan tam byl první a dával do prázdné. Bohužel, stane se," pokrčil rameny Malík.

Kanadský gól přitom přišel deset sekund poté, co Češi snížili v rychlém sledu na 2:4. "Dostali jsme se do zápasu, byli jsme na koni, ale tohle nás srazilo. Měl jsem radši zůstat v brance," přiznal Malík.

V dalším průběhu utkání se na to ale snažil nemyslet. "Mně se nehonilo v hlavě nic, chtěl jsem se soustředit na každou střelu na sto procent. Tahle chyba se může stát každému. Snažil jsem se udělat maximum, abych neudělal další," uvedl Malík.

Po Paříkově zranění nebyl na české střídačce žádný další brankář, v případě problémů Malíka by prý nastoupil do branky Matěj Pekař. "Nad tím ale nechtěl nikdo přemýšlet. Přece jenom, ani nevíme, jestli někdy v bráně vůbec stál. Myslím ale, že by to zvládl," řekl Malík na adresu útočníka, jehož určili jako případnou náhradu trenéři a sdělili mu to o první přestávce.