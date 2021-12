Němečtí Zelení schválili koaliční smlouvu se sociálními demokraty a liberály

Berlín - Němečtí Zelení schválili koaliční smlouvu se sociálními demokraty (SPD) a liberálními svobodnými demokraty (FDP), zvolení sociálního demokrata Olafa Scholze novým kancléřem tak již nic nestojí v cestě. Zelení o koalici hlasovali ve vnitrostranickém referendu, které dnes končilo. SPD a liberálové dohodu potvrdili o víkendu na mimořádných sjezdech. Koaliční smlouvu trojice stran podepíše v úterý, poslanci Spolkového sněmu pak ve středu Scholze zvolí kancléřem, čímž po 16 letech skončí éra konzervativní kancléřky Angely Merkelové.

Zelení vnitrostranické hlasování zahájili 26. listopadu. Zapojit se do něj mohlo na 125.000 straníků. Referenda se nakonec zúčastnilo přes 71.000 členů strany, z nichž 86 procent vznik koalice podpořilo. Pro Zelené to po 16 letech znamená návrat do vlády. Naposledy se ekologická strana podílela na vedení Německa v koalici se sociálnědemokratickým kancléřem Gerhardem Schröderem, kterého v roce 2005 vystřídala Merkelová.

"Děkuji všem členům, kteří hlasovali," řekl spolupředseda Zelených Robert Habeck, který v Scholzově vládě bude vicekancléřem a zároveň ministrem hospodářství a ochrany klimatu. Annalena Baerbocková, se kterou Habeck stranu vede, převezme ministerstvo zahraničí.

Jasnou podporu od většiny hlasujících straníků označila Baerbocková za vítr v zádech nové vlády, která díky tomu bude moci vést Německo novým směrem. Baerbocková v této souvislosti hovořila o propojení společenské reality s moderní politikou.

Zelení ukončili schvalování koaliční smlouvy jako poslední. V sobotu dohodu podpořili na mimořádném sjezdu sociální demokraté takřka jednomyslně, pro bylo 98,8 procenta delegátů. Jasnou podporou koaliční smlouvě skončilo také nedělní hlasování liberálů, ruku pro ni zvedlo 92,2 procenta delegátů.

V Scholzově vládě budou mít Zelení pět ministerstev. Vedle hospodářství a zahraničí to budou ministerstvo životního prostředí, které povede Steffi Lemkeová, ministerstvo pro rodinu v čele s Anne Spiegelovou a ministerstvo zemědělství, které bude řídit Cem Özdemir.