Němečtí Zelení formálně schválili mandát na koaliční rozhovory s SPD a FDP

Berlín - Němečtí Zelení dnes na zvláštním sněmu formálně schválili mandát svému vedení, aby zahájilo jednání o německé vládní koalici se sociálními demokraty (SPD) a liberálními svobodnými demokraty (FDP). Vedení SPD dalo zelenou koaličním rozhovorům už v pátek, FDP se vyjádří v pondělí, uvedla agentura DPA. Kandidát na kancléře konzervativní unie CDU/CSU Armin Laschet, který chtěl s liberály a zelenými rovněž vyjednávat o vládě, dal v sobotu najevo, že unie skončí po 16 letech u moci v opozici.

Pro zahájení koaličních rozhovorů na sněmu strany Spojenectví 90/Zelení hlasovala drtivá většina 67 ze 70 delegátů, dva byli proti a jeden se zdržel. Spolupředseda strany Robert Habeck vyzval delegáty, aby podpořili vznik vlády, kde Zelení budou hrát "progresivní roli". "Z defenzívy jdeme do ofenzívy," uvedl. Někteří delegáti vyzvali stranické špičky, aby více tlačily na SPD a FDP v oblasti ochrany klimatu a investic do ekologicky šetrných technologií. Další vyjádřili obavu z příliš velkého vlivu liberálů na rozpočtovou a sociální politiku.

Podle bývalé kandidátky na kancléřku a druhé spolupředsedkyně strany Annaleny Baerbockové se o mnoha otázkách bude s možnými koaličními partnery ještě jednat. Podle ní budou Zelení trvat na proevropské zahraniční politice, která bude silně brát v potaz otázku lidských práv.

Trojice potenciálních koaličních partnerů dosud v sondážních jednáních nezávazně zjišťovala, co je spojuje a co naopak rozděluje. Kdo zahajuje koaliční jednání, činí to s jasným záměrem vytvořit společnou vládu, připomněla agentura DPA a dodala, že vyloučit nelze ani krach jednání. Vedoucí představitelé SPD, která bude největší stranou v novém německém parlamentu, již dříve uvedli, že by chtěli sestavit novou vládu do konce roku.

Velkou naději na vytvoření vládní většiny již nemá kandidát na kancléře konzervativní unie CDU/CSU Armin Laschet, který se rovněž snažil zahájit povolební jednání s FDP a Zelenými. Na sobotním shromáždění mládežnické organizace CDU/CSU v Münsteru uvedl, že unie dosáhla "hořkého volebního výsledku" a dal najevo, že skončí v opozici. Další vrcholní straničtí funkcionáři řekli, že CDU/CSU musí vést tvrdou, ale inteligentní opoziční politiku. Laschet vzal na sebe zodpovědnost za výsledek voleb. Podle předsednictva mládežnické organizace unie volby prohrála "kvůli své slabosti, a nikoliv kvůli síle jiných". Laschet svou oficiální rezignaci na šéfa CDU neoznámil, otázkou lídra konzervativního bloku se však podle něj bude muset strana zabývat na příštím sjezdu.

jkh jrm