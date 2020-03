Němečtí vědci doporučují omezit veřejný život na tři týdny

Berlín - Němečtí vědci doporučují, aby se ve spolkové republice kvůli koronaviru na dobu nejméně tří týdnů zásadně omezil veřejný život. Uvedli to ve svém stanovisku jménem německé akademie věd Leopoldina. Počet nakažených v zemi za 24 hodin stoupl o něco méně než v předchozích dnech; zvýšil se o 1948 na 18.610.

Němečtí experti se ve svém stanovisku vyslovili pro dočasné "zastavení provozu" (shutdown), tedy zásadní omezení veřejného života alespoň do Velikonoc. Během těchto tří týdnů by podle nich na celém území Německa mělo být výrazně omezeno vycházení. Výjimkou mají být cesty do práce, na nákup, k lékaři nebo procházky se členy rodiny. Jde tedy o velmi podobná opatření, která už zavedlo Bavorsko i některé další spolkové země.

Zásadní je podle vědců během třítýdenní doby disciplinovaně dodržovat dvoumetrový odstup mezi lidmi, kteří nejsou členy jedné domácnosti. Po Velikonocích by se podle nich měla situace znovu posoudit.

O dalších možných opatřeních bude večer jednat kancléřka Angela Merkelová s ministerskými předsedy jednotlivých spolkových zemí. Je tak dobře možné, že se pro zpřísnění dosavadních nařízení rozhodnou i další části Německa.

V celé zemi bylo podle Institutu Roberta Kocha k sobotní půlnoci 18.610 nakažených a nemoc COVID-19 si vyžádala 55 obětí.

V předchozích dnech počet nakažených stoupal v Německu o něco rychleji než za sobotu. V pátek to bylo o 2705, ve čtvrtek o 2958 a ve středu o 2801.