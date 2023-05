Německý vicepremiér chce ponechat do 2030 strop na energie pro některé provozy

Berlín - Německý ministr hospodářství a náměstek spolkového kancléře Robert Habeck ze Zelených chce ponechat do roku 2030 limit na ceny elektrické energie pro těžký průmysl a jiné energeticky náročné provozy. Cílem opatření je, aby tento průmysl neodešel z Německa a Evropy, píše agentura DPA. Limit, nad který by stát částečně náklady na nákup energií proplácel, by Habeck chtěl stanovit na šest eurocentů za kilowatthodinu (1,4 koruny). To by stálo německou státní kasu až 30 miliard eur (zhruba 700 miliard korun). Podle stanice Deutsche Welle je však otázkou, zda by Evropská unie nepovažovala takový limit za nepovolenou státní podporu firmám.

Pro energeticky náročný průmysl platí cenový limit do konce letošního roku. Podle Habecka se opatření osvědčilo, a proto by ho chtěl prodloužit až do roku 2030. Cílem je, aby energeticky náročné firmy pod tlakem rostoucích ekologických regulací neodešly do států mimo Evropskou unii, kde platí mírnější nařízení nebo kde jim vlády jsou ochotné poskytnout větší dotace. "Nesmíme promarnit to, čeho jsme dosáhli," řekl Habeck. Podle něj si Německo ani Evropa nemohou dovolit ztrátu klíčové části svého průmyslu.

Podle jeho návrhu by byl limit stanoven na šest eurocentů za kilowatthodinu. Stát by proplácel energeticky náročným firmám náklady nad touto hranicí, a to do výše 80 procent celkové spotřeby, což má podpořit úspory. Podle odhadu by opatření německý stát stálo 25 až 30 miliard eur.

Proti návrhu se však vyjádřili politici z koaličních svobodných demokratů (FDP). Mluvčí ministra financí Christiana Lindnera uvedl, že na takový záměr nejsou v rozpočtu peníze. Samotný Lindner cenové stropy označil za "ekonomicky nerozumné" v komentáři, který tento týden zveřejnil deník Handelsblatt. Habeckův návrh naopak vítají odbory, podle kterých jsou ceny elektřiny pro průmysl v Německu několikanásobně vyšší než v USA nebo Číně.

Na obavy, že by se proti opatření mohla postavit Evropská komise, Habeck odpověděl, že chce o této záležitosti jednat s Bruselem.

Limit na cenu elektrické energie pro velké odběratele platí do konce roku také v České republice a činí pět korun za kilowatthodinu.