Německý prezident Steinmeier oznámil, že se uchází o druhé funkční období

Berlín - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes ohlásil, že se hodlá ucházet o druhé funkční období. V projevu, jehož téma nebylo předem známo, řekl, že chce pomoci s obnovou země a společnosti po pandemii nemoci covid-19. Volba německého prezidenta se uskuteční v únoru 2022. Političtí představitelé Steinmeierovu roli v prezidentském úřadu ocenili, jasné podpory se mu ale dostalo zatím jen z řad jeho domovské sociální demokracie (SPD).

"Žijeme v těžké době. Čekají nás důležité volby, politické zvraty a řada otevřených otázek. Slíbil jsem, že na jednu z těchto otevřených otázek, která se týká mé budoucnosti, ve správný čas a jasně odpovím. A to nyní činím. Chci se ucházet o druhé funkční období jako spolkový prezident," řekl 65letý Steinmeier.

Německo stojí podle Steinmeiera v bodě zvratu, neboť ho čeká nejen léčení ran po pandemii, ale také přechod ke klimatické neutralitě. "A na této cestě chci tuto zemi doprovázet," řekl. Uvedl, že výkon funkce hlavy státu je pro něj potěšením, ctí a odpovědností.

"Spolkový prezident neurčuje politický směr. To dobře vím. Spolkový prezident ale může stavět mosty, mosty mezi částmi společnosti, mosty mezi našimi sousedy a partnery ve světě a mosty do budoucnosti, která od nás bude vyžadovat ještě větší společné úsilí," řekl.

Steinmeiera prezidentem zvolilo v únoru 2017 jasnou většinou hlasů Spolkové shromáždění, které v Německu hlavu státu vybírá. Prezidentskou přísahu pak složil 22. března 2017. Shromáždění tvoří poslanci Spolkového sněmu a stejný počet zástupců spolkových zemí. Tento ústavní orgán se schází jen kvůli prezidentské volbě.

"Vím, že politické strany mají před sebou nejdříve jiné volby, a to parlamentní, což je správné a v pořádku. Zároveň bych ale chtěl, aby lidé věděli, kde jejich prezident stojí. Proto jsem se to dnes rozhodl jasně oznámit," dodal.

Merkelová zatím přímo na prohlášení nereagovala, její mluvčí Steffen Seibert ale řekl, že se Steinmeierem ráno hovořila a že prezidenta i jeho úřad chová ve vysoké úctě.

Šéf kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU) Armin Laschet, který by rád po volbách novou německou vládu vedl, prohlásil, že funkce prezidenta má ústřední význam pro soudržnost společnosti. "To platí obzvláště v době voleb, zvláště v době pandemie. Je proto dobře, že spolkový prezident svým dnešním prohlášením zajistil, že toto (prezidentské) téma nebude vtaženo do předvolební kampaně," řekl Laschet. Na otázku, zda konzervativní unie CDU/CSU Steinmeiera podpoří, Laschet odpověděl, že podoba Spolkového shromáždění bude známá až po zářijových volbách. "Pak se CDU a CSU společně poradí," uvedl.

Bavorský premiér Markus Söder, který je šéfem Křesťansko-sociální unie (CSU) dosavadní spolupráci s prezidentem ocenil, dodal ale stejně jako Laschet, že rozhodnutí padne až po zářijových volbách.

Spolupředsedové Zelených Annalena Baerbocková a Robert Habeck, jejichž strana je podle průzkumů největší silou v zemi, mezitím varovali před vtažením prezidentského úřadu do kampaně pro parlamentní volby. Shodně jako Söder a Laschet uvedli, že o příští hlavě státu se bude rozhodovat až po volbách. Dodali, že Steinmeier vždy jednal s lidskostí a prozíravostí.

Sociální demokracie, z jejíž řad Steinmeier vzešel, prezidentovo dnešní oznámení přivítala. Spolupředsedové SPD Saskia Eskenová a Norbert Walter-Borjans v prohlášení sdělili, že z něj mají radost. "Právě nyní potřebuje naše země prezidenta, který se dokáže vcítit do starostí a problémů občanů," uvedli.