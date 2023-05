Německý parlament zamítl žádost opozice o hraniční kontroly s Českem

Berlín - Německý parlament dnes zamítl návrh opoziční konzervativní unie CDU/CSU, který po spolkové vládě kancléře Olafa Scholze kvůli složité migrační situaci žádal obnovení kontrol na hranicích s Českem, Polskem a Švýcarskem. Proti návrhu hlasovali vládní sociální demokraté (SPD), Zelení a liberální svobodní demokraté (FDP) a rovněž opoziční postkomunistická opozice.

"Potřebujeme evropsky notifikované a situaci odpovídající kontroly na hranicích s Polskem, Českem a Švýcarskem," prohlásila v dopolední debatě poslankyně Andrea Lindholzová z CDU/CSU. "A proč to potřebujeme? Ne, že by konzervativní unie nevěděla, že schengenský prostor je velkým výdobytkem, který si zaslouží udržet, ale protože máme stejný názor jako Francie, a to že situace je dramatická," uvedla o migračním vývoji. Dodala, že Francie od 1. května umožňuje kontroly na všech svých hranicích včetně těch s Německem.

Návrh na zavedení kontrol s Českem, Polskem a Švýcarskem předložila parlamentu unie CDU/CSU v úterý. "Ano, bohužel, pohraniční kontroly musí být, pokud problém nedostaneme pod kontrolu jiným způsobem," řekl k tomu šéf Křesťanskodemokratické unie (CDU) a lídr opozice Friedrich Merz.

Návrh vedle dočasného obnovení kontrol požadoval podporu a lepší vybavení pro spolkovou policii, která je za ostrahu hranic odpovědná. Opozice žádala také v případě potřeby co nejvíce posílit spolupráci se zemskými policejními sbory, aby obzvláště vytížené hraniční úseky mohly být dobře chráněny. V návrhu byla ještě celounijní výzva k efektivní kontrole vnějších hranic Evropské unie, aby bylo možné dostat migrační situaci pod kontrolu.

Ač návrh poslanci odmítli, kontroly na hranicích s Českem, Polskem a dalšími německými sousedy vyloučené nejsou. Kancléř Scholz se totiž na středeční konferenci se zemskými premiéry dohodl, že Německo může podle migrační situace zavádět dočasné kontroly na hranicích se svými sousedy po vzoru těch, které od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem.

Saský ministr pro spolkové záležitosti a šéf úřadu saské regionální vlády Oliver Schenk k tomu již řekl, že v této věci očekává rychlou debatu se spolkovou ministryní vnitra Nancy Faeserovou. Saský ministr vnitra společně s braniborským kolegou chtějí obnovit ostrahu na pomezí s Českem a Polskem.

Podle aktuální statistiky spolkové policie přišlo v prvním čtvrtletí do Německa nejméně 19.627 migrantů bez potřebných dokladů. V meziročním srovnání je to zhruba o třetinu více. V prvním čtvrtletí loňského roku zachytila německá policie 12.958 migrantů bez dokladů.

Nejproblematičtější jsou německé jižní a východní hranice, přes které přichází nejvíce migrantů bez povolení. Přes Polsko to od ledna do konce března bylo 4013 migrantů, přes Rakousko 3674 migrantů a přes Švýcarsko 3063 migrantů. Někteří migranti přicházejí do Německa přes Česko, aby se vyhnuli kontrolám na německo-rakouské hranici, v prvním čtvrtletí jich bylo 1516.

Český ministerský předseda Petr Fiala na úterním jednání s bavorským premiérem Markusem Söderem prohlásil, že Česko udělalo hodně, aby migrační trasu přes své území přerušilo. Söder k tomu řekl, že Česko chrání své hranice dostatečně kvalitně, proto Bavorsko zavedení ostrahy na pomezí s Českem nepožaduje.

Za první čtvrtletí letošního roku zajistili policisté podle zprávy zveřejněné na stránkách ministerstva vnitra 2658 běženců, kteří byli v Česku nelegálně. Oproti stejnému období loni jejich počet stoupl o 35 procent. Při migraci přes vnější schengenskou hranici zadržela policie 108 lidí, ostatní ve vnitrozemí a na mezinárodních letištích.