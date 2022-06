Německý ministr Lindner chce opět otevřít téma jaderné energetiky

Berlín - Německý ministr financí a šéf vládních svobodných demokratů (FDP) Christian Lindner chce opět otevřít téma jaderné energetiky, od které Německo na konci letošního roku odstoupí. V rozhovoru s deníkem Bild řekl, že Němci kvůli ochraně klimatu, energetické závislosti na Rusku a vysoké inflaci takovou diskusi očekávají. Ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck z rovněž vládních Zelených debatu o prodloužení chodu jaderných elektráren krátce po ruské invazi na Ukrajinu nevyloučil, později ale uvedl, že to není cesta vhodná pro Německo.

Lindner řekl, že zatím sice není přesvědčen, že by se investice do jaderných elektráren vyplatily, rád by ale otevřel diskusi. "Německo nesmí zavírat oči před debatou, která se vede po celém světě. Doporučuji bez předsudků předložit na jednací stůl všechny argumenty," řekl.

Podporu by Lindner mohl najít v řadách konzervativní unie CDU/CSU, která je největší opoziční politickou silou v zemi. Šéf Křesťanskodemokratické unie (CDU) a šéf poslanců CDU/CSU Friedrich Merz o debatě bez předsudků hovořil již na počátku února, tedy ještě před ruským vpádem na Ukrajinu. Také bavorský premiér a šéf Křesťansko-sociální unie (CSU) Markus Söder je myšlence prodloužení chodu jaderných elektráren nakloněn. Nechal by je v provozu přinejmenším do roku 2024 jako energetickou bezpečnostní rezervu.

Odklon od jádra schválilo Německo už za vlády Angely Merkelové (CDU) v roce 2011. Od té doby země postupně jaderné elektrárny odpojuje ze sítě, poslední tři odstaví na konci letošního roku. Provozovatelé zbývajících reaktorů uvádějí, že zachování jejich chodu by bylo spojeno se značnými technickými a licenčními překážkami.

Ministerstva hospodářství a ochrany klimatu a životního prostředí v březnu ve společném prohlášení konstatovala, že náklady a rizika související s delším chodem německých jaderných elektráren převažují nad omezenými přínosy.