Německý kancléř Scholz se k dodání střel Taurus na Ukrajinu staví zdrženlivě

Berlín - Německý kancléř Olaf Scholz se k dodání střel s plochou dráhou letu Taurus na Ukrajinu vyjádřil zdrženlivě. Taková rozhodnutí je podle něj třeba vždy pečlivě zvažovat, zdůraznil v letním rozhovoru, který poskytl pořadu Berlin direkt na veřejnoprávní stanicí ZDF. Německý zbrojní koncern Rheinmetall mezitím uvedl, že Ukrajině brzy pošle průzkumné drony Luna NG.

Sociálnědemokratický kancléř řekl, že německá vláda bude - jako už v minulosti - velmi pečlivě zvažovat každé jednotlivé rozhodnutí ohledně dodávek zbraní Ukrajině, tedy co lze, co má smysl a jaký by mohl být německý příspěvek. Dodal, že má dojem, že němečtí občané to ve velké většině považují za správné.

"Rozhodnutí musí být vždy pečlivá," zdůraznil kancléř podle agentury DPA. "A to budu činit i nadále a také to budu velmi jasně říkat," řekl Scholz. "Zabýváme se všemi otázkami, před které jsme stavěni, a můžeme pak k nim něco říci, když k nim je co říci," dodal Scholz.

Kancléř poukázal na to, že Německo podporuje Ukrajinu nejvíce po Spojených státech a že tak činí především prostřednictvím tanků, dělostřelecké techniky a podporou protivzdušné obrany.

Magazín Der Spiegel tento týden napsal, že spolková vláda zkoumá, jak by mohl Berlín v příštích měsících Ukrajině dodat střely Taurus ze zásob bundeswehru. Jedná o tom údajně německé ministerstvo obrany se zástupci zbrojního průmyslu. Tyto střely od britského výrobce MBDA se odpalují z letadel a dokážou zaměřit cíl s vysokou přesností.

Ukrajina setrvale tlačí na německou vládu, aby jí taurusy dodala na obranu proti Rusku. Ukrajina je potřebuje, "aby zachránila více životů ukrajinských vojáků a civilistů a aby urychlila osvobozování našeho území", řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba nedělníku Bild am Sonntag.

I souhlas s poskytnutím moderních německých tanků Leopard 2 Ukrajině Scholzova vláda dala letos koncem ledna po dlouhém nátlaku ze strany spojenců. Nyní se rýsují i dodávky dalšího typu vojenské techniky z Německa na Ukrajinu. Mluvčí zbrojovky Rheinmetall dnes podle DPA řekl, že firma brzy po munici, tancích, protiletecké obraně a vojenských nákladních vozidlech dodá také drony, a to do konce roku. Objem dodávky neupřesnil.

Má jít přitom o neozbrojené drony Luna NG s doletem několika stovek kilometrů. Dokážou odposlouchávat nebo rušit komunikaci nepřítele, píše DPA. Objednávka údajně přišla od spolkové vlády, která tak chce dál podpořit zemi napadenou Ruskem.

Největší německý zbrojařský koncern už Ukrajině dodal velké množství vojenské techniky a na další pracuje. Naposledy média psala o tom, že koncern od jedné belgické firmy odkoupil 50 starších tanků Leopard 1 a 30 z nich chce uvést do stavu, který by umožňoval jejich nasazení na frontě. Kromě toho chce Rheinmetall přímo s Ukrajinou podepsat dohodu o výstavbě závodu na výrobu tanků na Ukrajině.