Německý historik Feldkamp: Papež Pius XII. osobně zachránil na 15.000 Židů

Na snímku ze 27. února 1940 papež Pius XII. přijal zvláštního pověřence Myrona C. Taylora, který mu přinesl dopis amerického prezidenta Franklina D. Roosevelta. ČTK/AP/neuveden

Vatikán - Papež Pius XII., kritizovaný některými, že veřejně důrazně neodsoudil vyvražďování Židů nacisty za druhé světové války, osobně zachránil na 15.000 Židů. Tvrdí to německý historik Michael Feldkamp, podle něhož to dokazují vatikánské archivy, které před dvěma lety nechal otevřít papež František. Informoval o tom dnes server Vatican News. Feldkamp také uvedl, že papež Pius XII. informoval v březnu 1942 o systematickém vyvražďování Židů nacisty americkou vládu, která mu ale nevěřila.

Dokumenty z doby pontifikátu Pia XII. (1939-1958) Vatikán otevřel v březnu 2020, tedy o několik let dříve než za obvyklých 70 let po smrti příslušné hlavy katolické církve. Po jejich zpřístupnění volaly léta zejména židovské organizace, a to i kvůli stále žijícím lidem, kteří přežili holokaust. Papež František otevření těchto archivů oznámil v roce 2019 s tím, že církev se historie nebojí. Tehdy také uvedl, že doufá, že tím přispěje k objektivnímu historickému posouzení "skvělých momentů tohoto papeže i okamžiků velkých těžkostí i těžkých rozhodování".

Také Feldkamp už dříve uvedl, že doufá v objasnění "vágních domněnek" i vyvrácení obvinění, že papež Pius XII. "nic neudělal a mlčel". "Nyní se toto mlčení vysvětluje. Když uvážíme, že skrýval lidi, tak nemohl na sebe poutat více pozornosti organizováním protestů či psaním protestních dopisů," citoval dnes Feldkampa server Vatican News. Podle německého historika se papež také snažil odpoutat pozornost od svých tajných akcí tím, že vedl jednání s německou ambasádou a italskou policií a dokonce i s italským fašistickým vůdcem Benitem Mussolinim či italským ministrem zahraničí.

"Pius XII. osobně zachránil na 15.000 Židů otevíráním klášterů a zřizováním klauzur v klášterech, kde lidi ukrýval," řekl v rozhovoru s vatikánským serverem Feldkamp. K holokaustu historik uvedl, že Pius XII. varoval amerického prezidenta Franklina Roosevelta už v březnu 1942, tedy dva měsíce po nacistické konferenci ve Wannsee, na níž nacistické špičky jednaly o koordinaci postupu při vyhlazování Židů v Evropě. Americká vláda ale podle Feldkampa tehdy papežovi nevěřila.

Otevřená kritika Pia XII. se silně rozhořela za éry předchozího papeže Benedikta XVI., který otevřel cestu ke svatořečení tohoto pontifika. Podle některých papež Pius XII. během války jako morální autorita zklamal, protože před holokaustem zavíral oči. Otevřeně ho za to kritizoval například židovský nositel Nobelovy ceny za mír Elie Wiesel. Vatikán kritiku vždy odmítal a tvrdil, že papež v zákulisí vyvíjel diplomatickou aktivitu ve snaze zachránit lidské životy.