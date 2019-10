Německý export v srpnu klesl více, než se čekalo

Berlín - Německý export v srpnu klesl o 1,8 procenta na 109,2 miliardy eur (2,8 bilionu Kč). Vyplývá to ze sezonně očištěných údajů, které dnes zveřejnil spolkový statistický úřad. Pokles exportu je výraznější, než čekali analytici. To znamená, že pokles ve zpracovatelském sektoru zřejmě tlačí největší evropskou ekonomiku do recese. Dovoz o 0,2 procenta vzrostl a činil 91,1 miliardy eur (2,4 bilionu Kč).

Analytici v anketě agentury Reuters očekávali pokles exportu o jedno procento. U dovozu čekali také pokles, a to o 0,2 procenta.

Přebytek obchodní bilance se tak snížil na 18,1 miliardy eur, zatímco v červenci činil 20,5 miliardy eur. Analytici čekali, že přebytek se sníží pouze na 19,1 miliardy Kč.

Na německé výrobce, kteří hojně spoléhají na export, dopadá zpomalující světová ekonomika a nejistota kolem brexitu, stejně jako dopady obchodního sporu mezi USA a Čínou.

V pondělí německé ministerstvo hospodářství informovalo, že zakázky průmyslu v září ve srovnání s předchozím měsícem klesly o 0,6 procenta. Pokles byl výraznější, než se čekalo.

Minulou středu přední ekonomické instituty v Německu snížily odhad růstu domácí ekonomiky na letošní a příští rok. Zdůvodnily to slabší globální poptávkou po zpracovatelském zboží a rostoucí nejistotou mezi podnikateli v důsledku obchodních sporů.

Instituty proto vyzvaly vládu, aby opustila rozpočtovou politiku "černé nuly", tedy nepatrného přebytku, pokud se výhled růstu bude dál zhoršovat. Vláda by podle nich neměla být omezena vlastním cílem, kterým je udržet vyrovnaný rozpočet.