Německý Die Welt varuje před epidemickým nebezpečím z Česka

Berlín - Německo se koronaviru nezbaví, dokud se nákaza bude šířit z České republiky, která patří k nejpostiženějším na světě. V dnešním komentáři nazvaném Nebezpečný soused: Musíme konečně mluvit o Česku to na svém webu píše deník Die Welt. Podle listu musí najít premiéři pohraničních spolkových zemí Sasko a Bavorsko a také nedaleko hranic ležícího Durynska více odvahy, aby se situace v Německu opět dostala pod kontrolu.

Zatímco v říjnu podle Die Welt ještě koronavirus v Sasku tak silný nebyl, v Česku už pandemie zuřila naplno s hodnotami 600 či 700 nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní. "To je hodnota, kterou Německo hlásí jen z několika míst. Je to ztráta kontroly, která do dneška nemá v Evropě obdoby," píše list o dění v Česku. "I tak přijíždí přes hranice pravidelně 9000 Čechů, aby na saské straně pracovali. V Bad Schandau jsou všude - v hotelech, restauracích, obchodech," připomíná tehdejší situaci.

"O tři měsíce později bojuje Sasko s incidencí 304 (nových případů na 100.000 obyvatel za sedm dní), zatímco v celém Německu je to 155, a zemská vláda v Drážďanech to ještě ve vší vážnosti svým obyvatelům vydává za úspěch," podivuje se Die Welt. Poukazuje při tom na to, že obzvláště postižené jsou v Německu ty bavorské a saské okresy, které hraničí s Českem. Nákaza se navíc rychle šíří v Durynsku, které leží nedaleko hranic s Českem, a také v Braniborsku a Sasku-Anhaltsku.

"Dostat tento vývoj pod kontrolu s pomocí lockdownů a podobných opatření je ale obtížné, protože je neustále vyživován přes otevřenou hranici s Českem. Tam mezitím vypukla třetí vlna s incidencí 829, která je druhá nejvyšší na světě," píše Die Welt. Deník rovněž uvádí, že ačkoli hotely a restaurace provoz zastavily, je stále větší poptávka po zahraničních pracovnících do míst, kde nákaza představuje obzvláště velké riziko. "Do pečovatelských domovů a do nemocnic," uvádí list.

To, že v Sasku bude od pondělí vyžadován od zahraničních pendlerů jeden test týdně, nepovažuje Die Welt spolu s dosavadními karanténními opatřeními za očekávanou ránu, která přeruší řetězec přenosu infekce z Česka. Na výběr tak jsou dvě možnosti. Buď se podle deníku zemské vlády spolehnou na to, že Češi přece jen dostanou pandemii pod kontrolu, nebo se odhodlají k takovým opatřením, která poskytnou skutečnou ochranu a zároveň předejdou nedostatku pečovatelů. Ta první možnost ale znamená dát všanc tisíce lidských životů, míní Die Welt, podle kterého lze najít kreativní řešení.

"Proč se například pětinásobně nezvýší paušál na ubytování zahraničních pendlerů a nevyplácí se přímo zaměstnancům místo zaměstnavatelům?" pokládá si Die Welt otázku. Paušál v Sasku pro pendlery od poloviny prosince činí 40 euro za noc, částka ale mnoho lidí nemotivuje k tomu, aby místo dojíždění dočasně v Sasku bydleli.

Dosavadní zemská opatření, jako jsou zákaz turistického ubytování, omezení pohybu na okruh kolem domova či povinné respirátory třídy FFP2, považuje Die Welt za placebo. "Možná ale není situace s takřka dvěma miliony nakaženými a více než 40.000 mrtvými, kdy infekce stále sílí, ještě stále dost vážná," dodává.