Německý autoklub stáhl varování před nebezpečím demonstrací v ČR

Berlín - Největší evropský autoklub ADAC dnes na svém webu zveřejnil zřejmě úředně nepodložené varování pro lidi směřující do Česka před nebezpečím eskalace demonstrací proti premiéru Andreji Babišovi. Mluvčí německého velvyslanectví v Praze Holger Ruthe dnes ČTK řekl, že německé ministerstvo zahraničí žádné takové varování nevydalo a zdůraznil, že německý autoklub po upozornění ze strany německého velvyslance v Praze zprávu ze svých webových stránek stáhl. Stanovisko německého autoklubu ČTK zjišťuje.

Ruthe řekl, že upozornění týkající se cest německých občanů do zahraničí může vydávat pouze německé ministerstvo zahraničí. Žádné varování před cestami do České republiky přitom nevydalo. "ADAC to mezitím ze svých stránek stáhl," řekl mluvčí ambasády.

ADAC v původním varování uvedl, že cestujícím doporučuje "zvláštní obezřetnost" i to, aby se obloukem vyhnuli shromážděním a protestům. Svá auta mají parkovat daleko od míst demonstrací a dopředu se s pojišťovnou poradit, jaké škody jejich pojištění kryje.

Německý autoklub upozorňoval, že protesty, jejichž další vlna odstartuje koncem února, jsou vnitropolitického charakteru a nezaměřují se proti zahraničním turistům. "Existuje však nebezpečí, že situace eskaluje, a nezúčastění se ocitnou mezi dvěma tábory," varoval ADAC. "Nelze také vyloučit, že budou dočasně nepřístupné pamětihodnosti a turistická zařízení," napsal také autoklub.

ADAC rovněž upozorňoval, že automobil je nutné zaparkovat bezpečně a daleko od tras demonstrací a že většina pojištění nekryje škody způsobené "vnitřními nepokoji".

Na demonstraci proti Babišovi na pražské Letné se loni 16. listopadu shromáždilo na 250.000 lidí. Protest se stejně jako další podobné akce obešel bez problémů. Od konce února se demonstrace mají soustředit na krajská města.