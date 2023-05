Německo zvažuje podporu skupiny zemí plánujících dodat Kyjevu stíhačky F-16

Brusel - Německo zvažuje, jak podpořit skupinu zemí, která se chystá Ukrajině dodávat americké stíhačky F-16. Před dnešním jednáním s unijními kolegy v Bruselu to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Samotné letouny však Berlín k dispozici nemá. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell prohlásil, že některé unijní země již zahájily výcvik ukrajinských pilotů na tyto stroje.

Ukrajina, která se už déle než rok brání ruské ozbrojené agresi, se snaží evropské země přesvědčit, aby jí v nejbližších měsících dodaly několik desítek kusů F-16, které řada států nahrazuje či plánuje nahradit ve své výzbroji modernějšími letouny. Letadla předběžně přislíbily dodat například Nizozemsko či Dánsko, nevylučují to však ani další země. Británie se spolu s Nizozemskem chystá vytvořit mezinárodní koalici zemí, které budou stroje poskytovat či zajistí výcvik, na který se chce zaměřit Londýn, jež tyto letouny ve výzbroji nemá.

"V současnosti se zabýváme několika možnostmi, které jsou teoreticky proveditelné, ale jsou velmi omezené," prohlásil Pistorius. Německo se podle něj kromě dodávek patrně nezapojí ani do výcviku, uvažuje však o jiných, dosud nespecifikovaných variantách, o nichž nechtěl podrobněji hovořit.

Výrazně otevřenější byl v dnešním rozhovoru s německým rozhlasem Deutschlandfunk šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Michael Roth, podle kterého by Německo mohlo přispět finančně. Roth, který je stejně jako Pistorius a německý kancléř Olaf Scholz členem sociální demokracie (SPD), vytvoření koalice pro dodání stíhaček F-16 na Ukrajinu jasně podporuje. "Měli bychom se k takové alianci připojit," řekl s tím, že by tak Berlín otevřeně deklaroval evropskou jednotu. To, že Německo zmíněné letouny nemá, podle Rotha omezuje případný německý příspěvek na logistiku a "možná i finanční pomoc".

Borrell, který dnešní ministerské schůzce předsedá, ocenil, že v některých zemích podle něj již výcvik probíhá. Zmínil například Polsko.

Tématem dnešní schůzky jsou podle šéfa unijní diplomacie i další dodávky dělostřelecké munice Ukrajině, její společné nákupy unijními státy a podpora navýšení produkce v evropských zbrojovkách.