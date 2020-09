Německo zřejmě ve středu označí celou ČR za rizikovou

Brusel - Německo zřejmě ve středu zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a bude při vstupu na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Řekl to dnes český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Podle jeho náměstka Martina Smolka se omezení nejméně do 1. října nebude týkat pendlerů a pracovníků v mezinárodní dopravě. Dopadů opatření se obávají čeští exportéři. Vlaky a autobusy budou zatím jezdit z Česka do Německa bez omezení.

Podle Petříčka lze vzhledem k vývoji epidemické situace v Česku očekávat, že ve středu se celá země dostane v Německu na seznam rizikových zemí. Dosud je na něm jen Prahu a Středočeský kraj. O vývoji jednal Petříček v pondělí v Bruselu i s německým kolegou Heikem Maasem.

Označení země za rizikovou neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli. Zakázány také nejsou cesty z rizikových oblastí do Německa, lidé ale musejí počítat s omezeními.

Rozbor po návratu z rizikových oblastí je možné nechat si udělat v Německu zdarma. Odběrová místa jsou například na letištích, nádražích či na dálnicích.

Nyní je při cestě z Česka do Německa nezbytný negativní test na koronavirus, nebo karanténa a test po příjezdu. Od 1. října se ale německá pravidla změní a po příjezdu z rizikové destinace bude 14denní karanténa povinná, byť s možností jejího zkrácení. Za nerespektování pravidel hrozí pokuty ve výši několika tisíc eur (desítek tisíc korun).

Česko se podle Petříčka bude snažit vyjednat, aby pravidelné testování nemuseli podstupovat například lidé, kteří jezdí za prací do příhraničních oblastí, studenti nebo lidé, kteří jezdí za hranici na nákupy. Podle náměstka Martina Smolka bude výjimka z povinnosti předložit negativní test pro pendlery platit přinejmenším do 1. říjba. Druhou výjimku pak bude mít prozatím tranzitní doprava a řidiči v mezinárodní dopravě.

V případě malého pohraničního styku bude podle Smolka důležitý postoj Saska a Bavorska. Saské ministerstvo zdravotnictví dnes uvedlo, že dál počítá se současnou výjimkou, kdy pendleři nemusí předkládat negativní test a ani pro ně neplatí karanténa, pokud nemají příznaky covidu-19.

Podle šéfky Asociace pendlerů České republiky Zuzany Vintrové do Německa z Česka dojíždí za prací okolo 60.000 lidí. Závisí na nich část firem v německém pohraničí. Zástupce sdružení Pendleři bez hranic doufá, že pendleři dostanou nakonec výjimku.

Zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) uvedli, že Česko potřebuje, aby obchodní cesty do Německa mohly nadále pokračovat bez větších omezení, nejlépe aby se na ně nevztahovala povinnost předložení negativního testu na covid-19. Testování by podle nich znamenalo administrativní i finanční zátěž.

Vlaky a autobusy budou podle zástupců Českých drah a společností RegioJet a FlixBus jezdit do Německa zatím bez omezení. Dopravci chtějí počkat na vývoj poptávky, podle ní následně v příštích dnech rozhodnou o případném snížení kapacit nebo počtu spojů.