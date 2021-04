Německo zřejmě již v červnu nabídne očkování proti covidu všem

Berlín - Německo by od června mohlo nabídnout očkování proti nemoci covid-19 každému zájemci bez upřednostňování. Dnes to prohlásil německý ministr zdravotnictví Jens Spahn ve Spolkové radě, které odsouhlasila epidemickou nouzovou brzdu.

"Pokud to bude dříve, budu za to rád," řekl Spahn. Německá kancléřka Angela Merkelová dosud slibovala, že možnost nechat se očkovat bude mít každý do konce léta.

Německo nyní ve druhém čtvrtletí čeká zvýšené dodávky vakcín, které společně se zapojením praktických lékařů do imunizace umožní tempo očkování výrazně zrychlit. Nyní nejméně první dávku dostal v Německu každý pátý ze zhruba 83 milionů obyvatel. Do konce dubna by to měl být každý čtvrtý a v květnu každý třetí.

Tento týden umožnily Sasko, Bavorsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko každému zájemci očkování preparátem od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Podmínkou je ale konzultace s praktickým lékařem a aplikace látky na vlastní riziko. Německo totiž kvůli několika desítkám případů mozkové žilní trombózy u mladších očkovaných přípravkem AstraZeneky nedoporučuje tuto vakcínu pro mladší 60 let.