Německo zprovoznilo svůj největší lodní výtah, překonává rozdíl 36 metrů

Niederfinow (Německo) - V braniborské obci Niederfinow se dnes po 14 letech výstavby otevřel pro dopravu největší lodní výtah v Německu. Dílo, které spolkový ministr dopravy Volker Wissing označil za vrchol inženýrského a stavitelského umění, překonává výškový rozdíl 36 metrů. Nová stavba, která stojí vedle starého výtahu, odstranila úzké hrdlo na kanálu Havola-Odra, což umožní plavbu velkých říčních nákladních lodí mezi Berlínem a Baltem. Zajímavostí je i to, že na výstavbě se podíleli také Češi.

Fotogalerie

"Toto nové mistrovské dílo nabízí nejvyšší výkon. Nebude se tudy přepravovat jen obilí či pohonné hmoty, ale také těžký a velký náklad, jako jsou například rotory větrných elektráren, transformátory, turbíny nebo chemická zařízení," řekl Wissing na úterní slavnostní ceremonii. Do provozu bylo však lodní zdvihadlo, jak zní odborný název, uvedeno až dnes.

Wissing zdvihadlo považuje za dílo plné superlativů, neboť svou moderností, digitálním řízením a inženýrským umem se stává stavbou století pro lodní dopravu. Výtah je podle něj i německým příspěvkem k ochraně životního prostředí.

"Je to základní kámen pro ještě větší ochranu klimatu. Čím více dopravy přesuneme ze silnic na vodní cesty, tím méně kamionů bude na silnicích," řekl. Aby byla lodní doprava skutečně bezemisní, musí se podle něj změnit i pohony lodí. Jako příklad zmínil německý tlačný remorkér Elektra, který kombinuje jako zdroj energie baterie a vodíkové palivové články.

Projekt lodního výtahu ale nedoprovází jen chvála. Stavba, která je dlouhá 133 metrů a vysoká takřka 55 metrů, se totiž značně prodražila a protáhla. Původně měly lodě zdvihadlem proplouvat už před osmi lety. Dodržet se nepodařilo ani rozpočet, který byl plánován na 300 milionů eur. Dílo nakonec přišlo na 520 milionů eur (12,8 miliardy Kč). Vyšší cenu a průtahy političtí představitelé v uplynulých letech zdůvodňovali upřednostňováním kvality nad rychlostí, všeobecným zdražováním materiálu, nedostatkem oceli či unikátností celého díla.

Kvůli problémům se lodnímu výtahu začalo říkat berlínské letiště lodní dopravy. Nový vzdušný přístav, který leží na pomezí Berlína a Braniborska, se totiž se značným prodražením a po devíti letech zpoždění otevřel v říjnu 2020.

Zdvihadlo stojí vedle starého lodního výtahu, který je v provozu od března 1934. Tento lodní výtah je nejstarším dosud fungujícím v Německu. Lodím překonání výškového rozdílu 36 metrů zkrátil asi na 20 minut místo několika hodin, které plavidla potřebovala na zdolání soustavy zdymadel. Nový výtah dobu proplutí zkrátil na 16,5 minuty, samotné vyzvednutí či spuštění vany s lodí pak trvá tři minuty.

Nové zdvihadlo také umožní proplutí výrazně větších lodí. Vana starého výtahu má využitelnou délku 82,5 metru, u nového je to 115 metrů. To otevírá kanál i pro moderní nákladní lodě třídy pět. Pro srovnání, říční tanker této třídy převeze náklad, pro který by bylo potřeba 120 kamionových cisteren.

Čeští rejdaři přímý užitek z lodního výtahu zatím zřejmě mít nebudou. Spolumajitel společnosti Evropská vodní doprava (EVD) Lukáš Hradský ČTK řekl, že by se to však v budoucnu změnit mohlo. "Tím, jak se poslední rok, respektive od událostí na Ukrajině mění zbožové proudy a směry zboží, které míří do naší kotliny a do východní Evropy, tak je docela možné, že potenciálně dojde k tomu, že to začneme využívat," řekl. "My jsme dopravce a je to odvislé od toho, jak obchodník obchoduje. Západní přístavy jsou obecně plně vytížené, nestíhají překládat. Suroviny, které dříve chodily z východu, teď jedou ze západu na východ. A je docela možné, že i tohle bude jeden ze střípků, který pomůže tomu, že se třeba zase ta plavba mezi Čechami a Polskem obnoví," dodal.

Na stavbě se podílela i strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group, která dodávala odlitky a svařence na takzvané závitové sloupy konstrukce lodního výtahu. Při případné poruše musí tyto závitové sloupy umožnit bezpečné sjetí vany výtahu do dolní polohy. Zmíněná vana má po naplnění vodou hmotnost 9800 tun, prázdná pak 2785 tun. Firma vyráběla i zadržovací zařízení vodní vany výtahu.

Budoucí osud starého výtahu zatím není jasný, zřejmě ale zůstane turistickou atrakcí, kterou je už teď. V provozu prozatím bude pět let jako bezpečnostní pojistka pro případný výpadek nového zařízení.