Německo znovu varovalo uzavřením hranic kvůli koronaviru

Berlín - Německo možná bude muset uzavřít hranice se svými sousedy, pokud nebudou snižovat rychlost šíření koronaviru. Varoval před tím dnes v rozhovoru s televizí ARD šéf spolkového kancléřství Helge Braun. Kancléřka Angela Merkelová už dříve pohrozila sousedům obnovením hraničních kontrol. Německo zároveň usiluje o koordinovaný postup států EU proti vysoce nakažlivým mutacím koronaviru, které v poslední době silně znepokojuje jednotlivé evropské vlády.

Helge zdůraznil, že je důležité dostat počty nově nakažených pod kontrolu, aby se země dokázaly chránit před nakažlivějšími kmeny viru. "Je tu nebezpečí, že když infekce v nějaké zemi narostou, stane se tato mutace takříkajíc většinovou variantou a pak nákazu nebude dále možné kontrolovat," řekl Braun před dnešní videokonferencí prezidentů a premiérů zemí Evropské unie věnované společnému boji proti covidu-19.

"A proto jsou i přísnější vstupní pravidla na našich vnitřních hranicích nevyhnutelná. A protože ne každý to chce, je důležité, abychom teď konali společně," prohlásil Braun.

Merkelová v úterý prohlásila, že hranice uzavřít nechce, ale pokud sousední státy nebudou v tažení proti pandemii covidu-19 spolupracovat, může Německo kontroly obnovit. Jmenovala přitom Českou republiku jako příklad země s velmi vysokým počtem případů infekce na 100.000 obyvatel za sedmidenní období.

Merkelová v úterý prohlásila, že hranice uzavřít nechce, ale pokud sousední státy nebudou v tažení proti pandemii spolupracovat, může Německo kontroly obnovit.

Německo by dnes mohlo zařadit Česko mezi vysoce rizikové oblasti, ale na výjimky pro pendlery by to dopad mít nemělo. Merkelová se už v úterý v rozhovoru s českým premiérem Andrejem Babišem shodla na tom, že uzavření hranic pro pendlery by nebyl správný krok.

V případě hodnocení státu či zahraniční oblasti jako vysoce rizikové je nutné mít negativní test hned při vstupu do Německa, u příjezdu z rizikové oblasti postačí nechat si ho vyhotovit do 48 hodin po příjezdu.