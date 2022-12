Německo zavádí limit na ceny plynu, tepla a elektřiny pro domácnosti i firmy

Berlín - Cesta k regulaci cen energií je v Německu volná, souhlas se stanovením maximálních cen na zemní plyn, dálkové teplo a elektřinu dnes dala Spolková rada zastupující německé regiony. Již ve čtvrtek toto opatření, ze kterého budou od ledna příštího roku až do dubna 2024 těžit domácnosti i podniky, schválili poslanci Spolkového sněmu.

Domácnosti a také malé a střední podniky dostanou od dodavatelů 80 procent loňské průměrné roční spotřeby zemního plynu a tepla za 12 centů (2,90 Kč), respektive za 9,50 centu (2,30 Kč) za kilowatthodinu. Průmysloví zákazníci budou mít nárok na 70 procent předchozí spotřeby zemního plynu a tepla za sedm centů (1,70 Kč), respektive 7,50 centu (1,80 Kč) za kilowatthodinu.

Za elektřinu budou domácnosti spolu s menšími a středními podniky platit 40 centů (9,70 Kč) za kilowatthodinu, a to až do výše 80 procent jejich ročního průměru spotřeby z loňského roku. Pro průmyslové zákazníky je stanovena cena 13 centů (3,20 Kč) za kilowatthodinu do 70 procent loňské spotřeby.

Snížené ceny budou mít domácnosti a menší firmy zohledněné od března, leden s únorem budou dopočítány zpětně. Průmysloví odběratelé obdrží dodávky energií za dotované ceny již od ledna.

Německo bude regulované ceny energií financovat ze stabilizačního fondu, který bude mít do roku 2024 k dispozici až 200 miliard eur (4,9 bilionu Kč). Část peněz pro fond si Berlín vypůjčí, další chce získat odebráním neočekávaných zisků energetických společností. To se bude týkat zejména producentů elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterým výrobní náklady kvůli energetické krizi nevzrostly. Z vysokých cen elektřiny ale těží i provozovatelé uhelných či jaderných elektráren.