Německo začíná s kontrolami na hranicích s ČR, týkat se budou i dálnic

Berlín - Německo spustí dočasné stacionární kontroly na hranici s Českem ještě dnes večer, mimo jiné na dálnici z Prahy do Drážďan. ČTK to řekl mluvčí spolkové policie z ředitelství v saské Pirně, podle kterého mohou kontroly začít každým okamžikem. Mluvčí rovněž uvedl, že policie právě dokončuje potřebné přípravy.

"S kontrolami začneme ještě dnes," řekl mluvčí. "Jsme uprostřed příprav na zřízení příslušných kontrol. Začít mohou bezprostředně," uvedl.

Obnovení kontrol, které budou prozatím trvat deset dní s možným dvouměsíčním prodloužením, dnes oznámila spolková ministryně vnitra Nancy Faeserová. Ta uvedla, že kontroly budou pružně reagovat na aktuální situaci, policisté tak mohou působit na jakémkoli úseku hranice.

Řidiči musí přinejmenším dnes počítat s kontrolami na dálnici A17, která v Sasku navazuje na českou dálnici D8 spojující Prahu s Drážďany. "Kontroly budou na prvním parkovišti za (krušnohorskými) tunely," řekl policejní mluvčí o odpočívadle Breitenau.

Faeserová v prohlášení uvedla, že Německo bude usilovat o to, aby kontroly měly co nejmenší dopad na běžný život a přeshraniční dopravu. Přesto je podle německé policie nutné při cestách do Německa počítat se zpožděními.

Součástí kontrol bude prohlídka interiérů vozidel, policie se proto bude nejvíce zaměřovat na dodávky a nákladní vozy. Takovýto postup policisté uplatňují již nyní během namátkových kontrol. Odteď ale budou hlídky působit přímo na hranicích.

O kontroly s Českem nejvíce usilovalo Sasko, které vedle Česka hraničí také s Polskem, přes které rovněž vede migrační trasa. Podle deníku Sächsische Zeitung bylo saské ministerstvo vnitra dnešním oznámením Berlína překvapené, protože Faeserová obnovit stacionární kontroly řadu týdnů odmítala. Mluvčí saského ministerstva vnitra řekl deníku, že Drážďany se o kontrolách dozvěděly v podstatě z médií.

Česko je podle Fialy na zavedení kontrol na hranicích s Německem připraveno

Česko je na zavedení namátkových kontrol na hranicích s Německem připraveno, uvedl dnes premiér Petr Fiala (ODS) po ohlášení německých stacionárních kontrol na hranicích s Českou republikou, Polskem a Švýcarskem. Fiala v dnešním pořadu Českého rozhlasu Radiožurnál zdůraznil, že nejde o opatření proti ČR a nelze je řešit bilaterálně. S odkazem na obdobné kroky na česko-slovenské hranici uvedl, že on ani česká vláda nepřijímají taková rozhodnutí s radostí. Jednání s Německem podle něj "proběhla celá řada".

Faeserová dnes sdělila Evropské komisi, že prodlužuje také pohraniční kontroly s Rakouskem, které byly zavedeny již v roce 2015. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN), který dnes s Faeserovou hovořil, budou kontroly probíhat v namátkovém režimu, podobně, jako Česko kontroluje hranice se Slovenskem. Důvodem kontrol jsou rostoucí počty azylových žádostí a boj proti převaděčům.

Česká vláda minulý týden ve středu rozhodla, že namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem původně ohlášené na deset dní budou pokračovat do 2. listopadu. Česko, Polsko a Rakousko zavedly kontroly na slovenské hranici od středy 4. října.

V Německu letos požádalo o azyl přes 200.000 lidí a není vyloučeno, že do konce roku by jich mohlo být až 400.000. Do řešení migrační krize se proto vložil i spolkový kancléř Olaf Scholz, který v pátek jednal se šéfem opoziční CDU Friedrichem Merzem a se zástupci spolkových zemí. Schůzka posloužila k výměně názorů a ujasnění postojů, protože kancléř usiluje o celoněmeckou dohodu, která by pomohla migraci zvládnout.