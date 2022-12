Německo spouští svůj první terminál na zkapalněný zemní plyn

Berlín - Německo dnes v dolnosaském Wilhelmshavenu slavnostně zprovozní svůj první plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG), který zemi umožní nahradit část chybějících dodávek plynu z Ruska. Ceremonie se zúčastní kancléř Olaf Scholz, ministr hospodářství Robert Habeck, ministr financí Christian Lindner nebo dolnosaský premiér Stephan Weil.

Speciální plavidlo Höegh Esperanza, které bude LNG převádět zpět do plynného skupenství, dorazilo do Wilhelmshavenu ve čtvrtek. Terminálem, který bude provozovat společnost Uniper, bude ročně do německé plynové soustavy proudit až pět miliard kubických metrů plynu, což odpovídá asi šesti procentům německé potřeby a zhruba deseti procentům plynu dodaného v roce 2021 z Ruska.

Ještě na přelomu letošního roku by měl být uveden do provozu plovoucí terminál v Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku, který si stejně jako ten ve Wilhelmshavenu pronajala německá vláda. Zcela soukromý terminál je hotov také v Lubminu v Meklenbursku-Předním Pomořansku a nyní čeká na konečné povolení. Společnost Deutsche ReGas, která bude terminál na LNG v Lubminu provozovat, by chtěla souhlas úřadů získat ještě tento měsíc.