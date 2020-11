Německo rozhoduje o prodloužení karantény

Berlín - Německá kancléřka Angela Merkelová se dnes s premiéry spolkových zemí zřejmě dohodne na prodloužení karantény nejméně do 20. prosince. Původně měla karanténa skončit na konci listopadu, protože se ale nedaří počet případů nákazy koronavirem výrazně snížit, ačkoli růst se již zastavil, vyslovují se spolkové země pro delší omezení. V Německu a Rusku za poslední den přibyl rekordní počet mrtvých s koronavirem.

Součástí stávajících opatření je i uzavírka restaurací, kin, divadel či muzeí. Tyto provozy a instituce zůstanou uzavřené pravděpodobně podstatnou část prosince. Škody jim vláda chce nahradit formou proplacení až 75 procent obvyklých tržeb.

Tématem odpoledního jednání Merkelové a zemských premiérů bude mimo jiné situace ve školách. Vláda pokračování prezenční výuky považuje za prioritu k udržení chodu ekonomiky, ve hře je ale prodloužení vánočních prázdnin, které by začaly již v pondělí 16. prosince.

Debatovat se bude i možném uvolnění podmínek přes vánoční svátky. S obavami ale politici hledí na silvestrovské oslavy, zemští premiéři proto navrhují zákaz odpalování zábavní pyrotechniky na oblíbených veřejných prostranstvích. S výsledky dohody seznámí Merkelová veřejnost po jednání, což může být později odpoledne, případně večer.

Německo má nových 410 úmrtí s covidem, dosud nejvíce za den

Do německých statistik za poslední den přibylo 410 mrtvých s koronavirovou nákazou, což je nejvíce od začátku epidemie v zemi. Počet infikovaných se zvýšil o 18.633, informoval dnes Institut Roberta Kocha (RKI).

Dosud nejvyšší denní bilancí zemřelých s nemocí covid-19 bylo 315 v polovině dubna. Celkový počet úmrtí vzrostl k dnešku na 14.771.

V úterý v zemi se zhruba 83 miliony obyvatel přibylo 13.554 nových případů nákazy. Dosud nejvyšším přírůstkem bylo pátečních 23.648 infikovaných. RKI od začátku epidemie v zemi eviduje 961.320 potvrzených případů viru Sars-CoV-2. Institut rovněž odhaduje, že 656.400 lidí se z nemoci mezitím vyléčilo.

Sedmidenní reprodukční číslo v úterý Německu činilo 0,97. Tento údaj signalizuje, na kolik dalších lidí jeden infikovaný člověk nákazu přenese. Současná hodnota znamená, že sto infikovaných nakazilo v průměru 97 osob. Pokud je číslo dlouhodobě pod hodnotou jedna, měla by být infekce na ústupu.

Rusko poprvé zaznamenalo více než 500 úmrtí na covid-19 za den

Rusko dnes oznámilo 23.675 nových případů nákazy koronavirem a rekordních 507 úmrtí za uplynulých 24 hodin. O den dříve to bylo 24.326 případů a 491 úmrtí, což byl dosud rekordní počet, uvedla agentura TASS s odvoláním na operativní štáb. Podotkla, že je to od začátku pandemie vůbec poprvé, co kvůli koronaviru zemřelo více než 500 lidí za jediný den.

Místopředsedkyně ruské vlády Taťjana Golikovová v úterý připustila, že se situace s nákazou komplikuje: ve 32 z 85 ruských regionů přesahuje počet nakažených na 100.000 obyvatel celostátní průměr a v šesti regionech je kritická situace s vyhrazenými lůžky, jichž nezbývá pro pacienty s covidem-19 ani deset procent. V celostátním průměru je obsazeno 78 procent vyhrazených lůžek. Kreml nicméně ujistil, že situace se nevymkla kontrole, i když je nyní horší. V řadě regionů kvůli pandemii zavedli prakticky úplný zákaz pouličních akcí o silvestrovské noci, dodal list Kommersant.

V zemi s přibližně 146 miliony obyvatel se od začátku pandemie nakazilo skoro 2,2 milionu lidí, z nichž 37.538 nákaze podlehlo.

Rusko je z hlediska celkového počtu nakažených pátou nejpostiženější zemí na světě, po Spojených státech, Indii, Brazílii a Francii. Z hlediska počtu obětí je na 11. příčce, vyplývá z údajů na webu americké Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie sleduje globálně.