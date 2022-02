Německo, Rakousko a Francie vyzvaly své občany, aby opustili Ukrajinu

Berlín/Vídeň - Německo, Rakousko a Francie doporučily svým občanům pobývajícím na Ukrajině, aby opustili zemi. Informovaly o tom tiskové agentury. Tyto tři státy se tím přidaly ke skupině zemí včetně Česka, které vyzvaly své občany k odjezdu z Ukrajiny kvůli obavám z ruské invaze.

Rusko u hranic svého západního souseda shromáždilo podle USA až 190.000 vojáků. Pozorovatelé OBSE hovoří o dramatickém nárůstu počtu násilných incidentů na frontě mezi ukrajinskou armádou a Ruskem podporovanými separatisty. Ti dnes na východě Ukrajiny vyhlásili všeobecnou mobilizaci.

Německé ministerstvo zahraničí vyzvalo své občany, aby okamžitě opustili Ukrajinu kvůli zvyšujícímu se napětí mezi Ruskem a Ukrajinou. "Vyzýváme německé občany, aby okamžitě opustili zemi. Vojenská konfrontace je možná kdykoli," uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Ke stejnému kroku vyzvalo své občany i sousední Rakousko. "Je třeba očekávat výrazné zhoršení situace," oznámilo dnes rakouské ministerstvo zahraničí, podle kterého se za posledních 24 hodin výrazně zvýšil počet incidentů na východě země. Výzva se vztahuje na celou Ukrajinu s výjimkou některých západních částí. Úřady v současné době na Ukrajině registrují přibližně 180 Rakušanů. Ministerstvo také varovalo před cestami na Ukrajinu.

Úřady nicméně posílily personál rakouského velvyslanectví. "Budou i nadále zastávat pozice na místě, aby v případě potřeby podpořili Rakušany opouštějící zemi a udržovali kontakt se svými ukrajinskými partnery," uvedlo ministerstvo.

Francouzské ministerstvo zahraničí doporučilo svým občanům, kteří nejsou na Ukrajině ze závažných důvodů, aby ze země odjeli. Úřad také vyzval Francouze, kteří se nacházejí v Charkovské, Luhanské a Doněcké oblasti, aby tyto oblasti neprodleně opustili.

Německý vlajkový dopravce Lufthansa oznámil, že pozastavuje lety do ukrajinských měst Kyjev a Oděsa a zpět. Mluvčí společnosti uvedl, že Lufthansa uskuteční několik posledních letů do těchto měst během víkendu a od pondělí až do konce měsíce lety pozastaví. Nadále bude létat do Lvova na západě Ukrajiny.

"Lufthansa situaci neustále monitoruje a o dalších letech rozhodne později," uvedl mluvčí. Lufthansa následuje několik dalších evropských leteckých společností, například nizozemskou společnost KLM, které již zrušily lety na Ukrajinu a z ní.