Německo prodloužilo karanténu nejméně do 14. února

Berlín - Karanténa v Německu bude prodloužena nejméně do 14. února, do té doby zůstanou uzavřené i školy. Na dnešním jednání se na tom shodla kancléřka s premiéry spolkových zemí. Novým opatřením se staly povinné chirurgické roušky nebo respirátory třídy FFP v obchodech a v prostředcích hromadné dopravy. Důvodem prodloužení uzávěry a zpřísnění podmínek jsou obavy z nových mutací koronaviru, především z takzvané britské varianty.

"Denní čísla nakažených jsou nadějná," řekla po jednání Merkelová. "Počet pacientů na jednotkách intenzivní péče klesá," poznamenala. Obavy ale vládě dělají mutace koronaviru, proto je nezbytné podle Merkelové prodloužit karanténu, která byla stanovena do konce ledna.

Vláda a spolkové země nově chtějí po zaměstnavatelích, aby zaměstnancům umožnili práci z domova, pokud je to možné. V domácím režimu by zaměstnanci měli pracovat nejméně do poloviny března, aby se co nejvíce omezily možnosti přenosu koronaviru.

Největší sporem dnešního jednání Merkelové s premiéry byla otázka škol. Merkelová prosazovala nadále distanční výuku, ne všichni ministerští předsedové ale její postoj sdíleli. Podle magazínu Der Spiegel v jeden okamžik Merkelová jednání přerušila a jednala samostatně s vicepremiérem Olafem Schulzem, bavorským premiérem Markusem Söderem a berlínským starostou Michaelem Müllerem o kompromisu. Podle dohody spolkové země buď prezenční výuku odloží až na druhou polovinu února, nebo do té doby rodiče zbaví povinnosti posílat děti do školy.