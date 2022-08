Německo podle ministra Kupky zkrátí dopravní omezení v koridoru údolím Labe

Königstein (Německo) - Německo výrazně zkrátí dopravní omezení na koridorové železniční trati spojující Děčín a Drážďany, kapacita pro nákladní vlaky se přiblíží té před rekonstrukcí již v první polovině roku 2023. Dnes to ČTK po jednání se saským kolegou Martinem Duligem v saské pevnosti Königstein řekl český ministr dopravy Martin Kupka. Oba ministři hovořili také o projektu vysokorychlostní tratě mezi Prahou a saskou metropolí a o zajištění splavnosti Labe.

Kvůli stavebním pracím na trati v labském údolí od června do prosince nejezdí mezi Děčínem a Bad Schandau některé regionální vlaky, výrazně omezena je i nákladní doprava. Dopravní omezení mezi saskou Pirnou a hranicí s Českem jsou pak kvůli modernizaci plánována až do roku 2025. Zástupce německých drah Deutsche Bahn (DB) Martin Walden dnes ale oznámil, že železniční koncern chce výrazně uspíšit vybudování elektronického stavědla. Stavba, která výrazně zvýší dopravní kapacitu, by měla začít ještě letos.

Saskou modernizaci koridoru v labském údolí označil Kupka za nejdůležitější bod jednání. "Příslib dnešního dne zní, že by se významně navýšila kapacita upravované trati už v první polovině roku (2023), a to na 147 tras denně pro nákladní železniční dopravu, což už se téměř blíží stavu před rozsáhlou rekonstrukcí," řekl Kupka. Kdyby k urychlení nedošlo, znamenalo by to podle ministra návrat na původní kapacity v letech 2025 až 2026. Poznamenal, že Německo se k tomuto kroku odhodlalo i přes navýšení investice o 40 milionů eur (984,5 miliardy Kč).

Walden z DB uvedl, že po skončení modernizace v roce 2030 bude denních tras pro nákladní dopravu 183. "Více už možné není," řekl.

Novou dopravní kapacitu poskytne vysokorychlostní trať propojující Prahu s Drážďany. "Těším se i na novou trať, kdy bude možné dostat se konečně z Prahy do Drážďan za jednu hodinu. To je důležité pro turismus, společný evropský pracovní trh a také pro hospodářství na obou stranách hranice," řekl český ministr. Dodal, že Česko chce využít své předsednictví v Evropské unii, aby tento projekt vysokorychlostní trati pokročil.

"Ještě před několika lety bylo více důvodů proti výstavbě nové trati, než kolik jich hovořilo v její prospěch. Díky výjimečnému partnerství mezi Českem a Saskem jsme ale tento evropský velkoprojekt dostali na program a činíme s ním pokroky," řekl Dulig, který v saské vládě zastává post ministra hospodářství, práce a dopravy. Součástí rychlotratě bude tunel pod Krušnými horami.

Tématem jednání bylo i celoroční splavnění Labe, kvůli kterému chce Česko vybudovat v Děčíně plavební stupeň.

Ministři diskutovali také o ničivém lesním požáru v Českém a Saském Švýcarsku. "Tato situace ukázala, že hranice opravdu nehrají žádnou roli. Velký dík kamarádům hasičům nejen ze Saska a dalších spolkových zemí, ale především z Česka a dalších unijních států," řekl Dulig.