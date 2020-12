Německo od středy zavře většinu obchodů i školy

Berlín - Německo výrazně zpřísní protiepidemická opatření ve snaze zbrzdit šíření nového koronaviru. Kancléřka Angela Merkelová a premiéři spolkových zemí se dohodli, že zpřísnění bude platit od 16. prosince do 10. ledna. V té době budou zavřené obchody s výjimkou těch, které prodávají nezbytný sortiment, jako jsou například potraviny, oznámila Merkelová. V zásadě zavřené mají být také školy a lidé by měli víc pracovat z domova. Zasažené firmy dostanou další finanční pomoc.

Veřejný život se v Německu od středy kvůli protiepidemickým opatřením výrazně zklidní. Otevřeny budou smět zůstat pouze obchody se zbožím denní potřeby, sdělila Merkelová po dopoledním jednání s premiéry 16 spolkových zemí.

Otevřené mohou zůstat obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, čerpací stanice, ale také trhy, autodílny, čerpací stanice, banky, pošty či trafiky. Naopak zavřít budou muset služby, jako je kadeřnictví a kosmetické, masážní a tetovací salony.

Dosud bylo Německo v takzvaném částečném lockdownu se zavřenými restauracemi, ale s otevřenými obchody a školami. Dosavadní částečná uzávěra země platná od začátku listopadu nestačila, zdůraznila Merkelová. "Jsme nuceni konat a teď také konáme," dodala kancléřka. Exponenciální nárůst počtu nově nakažených se sice podle ní podařilo na nějakou dobu zastavit, ale v posledních dnech se opět vrátil.

"Korona se vymkla kontrole," upozornil bavorský premiér Markus Söder. Vlastně je za pět minut dvanáct," poznamenal. "Filosofie je zůstat doma," komentoval opatření berlínský starosta Michael Müller.

Školáci i děti ze školek mají nejpozději od středy zůstat v celém Německu na 3,5 týdne doma. Některé spolkové země se už dříve rozhodly, že nechají děti doma od pondělí.

Mezi dalšími ohlášenými opatřeními je zákaz shromažďování na Silvestra a na Nový rok. Spolková vláda se s těmi regionálními navíc dohodla, že před Silvestrem bude v Německu v zásadě zakázán prodej zábavní pyrotechniky. Na veřejných místech má být od 16. prosince do 10. ledna zakázán prodej alkoholu.

Merkelová také řekla, že zaměstnavatelé by pro zaměstnance měli rozšířit možnosti práce z domova. Rodiče předškolních dětí mají mít možnost si v daném období vzít placenou dovolenou.

Soukromá setkání jsou nadále omezena na maximálně pět lidí ze dvou různých domácností plus děti. Ve vánočním období od 24. do 26. prosince bude povoleno si pozvat čtyři příbuzné z jiných domácností a jejich děti, pokud to v závislosti na vývoji epidemie povolí jednotlivé spolkové země.

Bohoslužby v kostelích, synagogách a mešitách i sešlosti komunit věřících mají být přípustné pouze při dodržování minimálních rozestupů 1,5 metru. Dalšími podmínkami je dodržování rouškové povinnosti a naopak zákazu zpěvu.

Pro zasažené firmy spolková vláda připravuje další finanční pomoc. Od ledna má být horní limit možné podpory jednotlivým firmám přímo či nepřímo zasaženým uzávěrou zvýšen ze současných 200.000 na 500.000 eur (zhruba 13,2 milionu Kč) měsíčně. Kompenzovány jim tak mají být fixní náklady.

Söder dnes rovněž ohlásil přísný noční zákaz vycházení pro celé Bavorsko, a to od 21:00 do 05:00. Opatření teď platí v místech s více než 200 nově nakaženými na 100.000 obyvatel za poslední týden, ale to už nyní platí pro Bavorsko jako celek, zdůvodnil opatření bavorský premiér.

Merkelová a ministerští předsedové mají další opatření platná od 11. ledna projednat 5. ledna.

V Německu v poslední době stále rychleji přibývá nakažených. Ve čtvrtek jich bylo 29.875, což je nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Ve čtvrtek také zemřelo rekordních 598 infikovaných. Dnes Institut Roberta Kocha hlásil 20.200 nově nakažených a 321 dalších úmrtí za poslední den.