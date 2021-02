Německo loni zaznamenalo největší propad prodeje piva od 90. let

Berlín - Německé pivovary loni prodaly 8,7 miliardy litrů piva, což je o 5,5 procenta, respektive o 508,2 milionu litrů méně než v předchozím roce. Dnes to oznámil německý statistický úřad. Hlavním důvodem propadu prodeje byla pandemie nemoci covid-19. Odbyt na německém pivním trhu sice klesá od poloviny 90. let, tak razantní propad ale dosud nezaznamenal.

Za naprostou většinou prodeje, konkrétně 82,6 procenta, stojí německý trh. Na něm se ale ve srovnání s rokem předchozím loni prodalo o 5,5 procenta piva méně, a to 7,2 miliardy litrů. Na export a přímou spotřebu zaměstnanců pivovarů, která je vyjmuta z běžné daňové zátěže, putovalo 1,5 miliardy litrů piva. To je o 5,8 procenta méně než před rokem.

Export do zemí Evropské unie činil 778,2 milionu litrů piva, což znamenalo meziroční pokles o 13,1 procenta. Do států mimo EU německé pivovary prodaly naopak o 3,7 procenta více piva než v roce předchozím, a sice 725,3 milionu litrů. Dalších 11,9 milionu litrů piva dostali bezplatně zaměstnanci pivovarů, v porovnání s rokem předchozím to bylo o 4,5 procenta méně.

Největší ranou pro prodej piva byly zavřené restaurace, hospody či odřeknuté hromadné akce. Kvůli tomu se odbyt loni v dubnu meziročně propadl o 17,3 procenta a v květnu o 13 procent. V létě pivní trh díky uvolněným hygienickým opatřením zaznamenal mírné zotavení, na podzim se ale se zpřísněním nařízení a s následným znovuzavedením karantény opět propadl. V listopadu meziroční propad činil 14,1 procenta.

Od roku 1993, kdy v Německu začaly platit nové podmínky zdanění piva, prodej tohoto nápoje takřka každoročně klesá. Propad za loňský rok byl ale dosud nejvyšší, jaký německý trh od roku 1993 zaznamenal.

Pandemie nemoci covid-19 ovlivnila prodej piva také v České republice, která spolu s Německem patří k tradičním pivním trhům. V Česku produkce podle Českého svazu pivovarů a sladoven klesla o 40 procent. Ne všechny pivovary ale byly nuceny omezit výrobu, například českobudějovický Budvar loni uvařil 1,73 milionu hektolitrů piva, což je nejvíce za 125 let existence pivovaru. Budvar hlásí také nejvyšší tržby za pivo, předloňských více než 2,8 miliardy korun překonal asi o 25 milionů korun.