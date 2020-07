Washington/Brasília/Varšava - Německo zaznamenalo za poslední den 902 nových případů koronavirové nákazy. Je to nejvyšší denní bilance od května, nepočítá-li se červnová lokální infekční erupce na jatkách v Severním Porýní-Vestfálsku. Dnes o tom informoval berlínský Institut Roberta Kocha (RKI), který současně varoval před možným příchodem druhé vlny epidemie. Koronavirem se po celém světě nakazilo už přes 17 milionů lidí.

Více než polovinu globálně potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 zaznamenaly pouze tři státy stižené pandemií nejhůře: USA s více než 4,4 milionu infikovaných, Brazílie s 2,5 milionu a Indie s 1,5 milionu.

Tempo pandemie se celosvětově i nadále zrychluje, píše agentura AFP, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že počet potvrzených případů odráží pouze část opravdového rozsahu infekce. Některé státy testují pouze ty osoby, u které měly kontakt s jiným nakaženým, dalším pro řádné testování schází prostředky. Čína, kde se nový typ koronaviru poprvé na přelomu roku objevil, do svých statistik nezahrnuje nakažené, u kterých se neprojeví příznaky onemocnění.

Německo hlásí 902 nově nakažených, nejvíce za poslední týdny

Německo zaznamenalo za poslední den 902 nových případů koronavirové nákazy. Je to nejvyšší denní bilance od května, nepočítá-li se červnová lokální infekční erupce na jatkách v Severním Porýní-Vestfálsku. Dnes o tom informoval berlínský Institut Roberta Kocha (RKI), který současně varoval před možným příchodem druhé vlny epidemie. Celkem již Německo eviduje 207.828 infikovaných a 9136 obětí s nemocí covid-19, z toho šest v posledních 24 hodinách. Z nemoci se dosud vyléčilo 191.800 lidí.

Údaje jsou platné k půlnoci ze středy na dnešek. Vlivem technických potíží zveřejnil RKI dnešní statistiku večer místo v obvyklých ranních hodinách.

V posledních týdnech se německá denní bilance držela stabilně mezi 300 a 500 nově nakaženými.

Šéf RKI Lothar Wieler v úterý uvedl, že za nárůstem počtu případů stojí nezodpovědné chování lidí, kteří nedodržují epidemická opatření. Neřekl však výslovně, že se Německo nachází ve druhé vlně nákazy.

Reprodukční číslo v Německu podle RKI naposledy činilo 1,14. To znamená, že každý infikovaný v průměru nakazí o něco více než jednoho dalšího člověka. Ukazatel se však vztahuje k delšímu časovému období a odráží situaci před více než jedním týdnem. Ve středu bylo číslo na úrovni 1,25.

Rusko má 5509 nových případů nákazy a 129 obětí s covidem-19

V Rusku přibylo dalších 5509 nakažených osob covidem-19 a 129 pacientů s touto nemocí zemřelo. Zatímco počet nakažených v porovnání s předchozím dnem stoupl o více než 500 případů, počet obětí naopak klesl ze 169, které země ohlásila ve středu. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na ruské oficiální zdroje.

Ruské úřady uvádějí, že s přírůstkem 5.509 nakažených za posledních 24 hodin se v zemi s přibližně 146 miliony obyvatel od začátku pandemie nakazilo 834.499 lidí, z nichž 13.802 se stalo oběťmi nákazy. Mezitím se z covidu-19 uzdravilo 629.655 pacientů, napsala agentura Interfax.

Podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie monitoruje globálně, je Rusko čtvrtou nejvíce zasaženou zemí světa z hlediska absolutního počtu případů, a to po Spojených státech, Brazílii a Indii. V absolutním počtu úmrtí je na jedenácté příčce. Pokud se ale vezme v úvahu počet mrtvých se zřetelem k počtu obyvatel, pak je Rusko podle JHU nyní až na 41. místě.

Ruské oficiální údaje o úmrtnosti ale budí zejména v západních médiích pochybnosti. Někteří demografové předpokládají, že přesnější obrázek vznikne až porovnáním letošních údajů o úmrtnosti s předchozími lety.

V Moskvě, která je nejpostiženějším z 85 ruských regionů, úřady zaznamenaly 678 nových případů. Starosta Sergej Sobjanin usoudil, že že denní přírůstek již dosáhl svého minima a již klesat nebude, vzhledem k tomu, že v metropoli se denně přemisťují miliony lidí a statisíce sem přijíždějí z jiných regionů. "Sotva lze doufat, že klesneme na nulu. V příštích týdnech bude obrázek podobný jako v předchozím měsíci, tedy budeme v rozmezí 650-700 (nových případů denně), plus mínus 50," řekl televizi Rossija 24. Nemocnost v hlavním městě podle něj již poklesla na desetinu oproti začátku května a většina nemocnic, přestavěných pro příjem pacientů s covidem-19, se vrátila k normální práci.

Brazílie má rekordní počet nakažených i mrtvých za den

V Brazílii za poslední den přibylo rekordních 69.074 nakažených koronavirem. Jihoamerická země zaznamenala také rekordní nárůst úmrtí pacientů s covidem-19, během jediného dne jich zemřelo 1595. Ve středu o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na brazilské ministerstvo zdravotnictví. Pravicový prezident Jair Bolsonaro se ve středu poprvé poté, co se uzdravil z nemoci covid-19, zúčastnil veřejné akce.

Testy nákazu koronavirem v Brazílii dosud prokázaly u více než 2,5 milionu lidí, z nichž od začátku nynější pandemie 90.134 zemřelo. Do rekordního počtu nově nakažených přibylo za středu více než 26.000 dříve neregistrovaných případů v nejlidnatějším a nejhůře postiženém státu Sao Paulo, píše Reuters.

Brazílie je po Spojených státech druhou nejvíce zasaženou zemí na světě. Experti nicméně upozorňují, že ve skutečnosti se koronavirem nakazilo nejspíš ještě mnohem více Brazilců, podle studie univerzity v Sao Paulu až šestkrát více. V zemi se totiž provádí málo testů.

Agentura AP napsala, že Bolsonaro ve středu jen přihlížel oslavě na počest žen pracujících ve venkovských oblastech Latinské Ameriky a když akce skončila, ze sálu odešel. Na obličeji měl ochrannou roušku. Tento politik dlouhodobě bagatelizuje covid-19 a tvrdí, že karanténní opatření způsobí v ekonomice více škody než pandemie samotná. Nedodržoval pravidlo bezpečného odstupu, často se na veřejnosti objevoval bez zakrytého nosu a úst. Sedmého července ovšem informoval o tom, že má pozitivní test na koronavirus. Další dva týdny strávil v izolaci v prezidentském paláci a různých jednání se účastnil prostřednictvím videokonference. Prý měl jen lehké příznaky onemocnění a na sociálních médiích propagoval léčbu antimalarikem hydroxychlorochinem, který ovšem podle odborníků proti covidu-19 účinný není. V sobotu Bolsonaro oznámil, že má negativní test.

Ve středu v USA zemřelo dalších 1267 lidí s covidem-19

Ve Spojených státech ve středu zemřelo dalších 1267 lidí nakažených koronavirem, informuje dnes agentura AFP s odvoláním na statistiky Univerzity Johnse Hopkinse, která vývoj pandemie covidu-19 dlouhodobě sleduje. Celková smrtelná bilance v USA překročila 150.500. Nově se koronavirem nakazilo více než 68.000 lidí.

V úterý zemřelo v USA 1592 lidí s koronavirem, což bylo nejvíce za dva a půl měsíce.

Spojené státy pandemie covidu-19 zasáhla nejtvrději na světě, infikovalo se tam přes 4,4 milionu lidí. Agentura AFP připomíná, že zatímco koncem jara vlna nákazy ustoupila, od konce června znovu nabírá na síle, a to hlavně na jihu a západě USA.

Podle propočtů agentury Reuters za posledních 24 hodin zemřelo dokonce 1456 pacientů s covidem-19, což znamená, že ve středu přibližně co minutu zemřel jeden člověk.

Televize CNN na svých internetových stránkách informuje, že v případě ministra spravedlnosti Williama Barra test koronavirovou infekci neprokázal. Ministr byl v úterý na zasedání jednoho z výborů Sněmovny reprezentantů, kterého se účastnil republikánský zákonodárce Louie Gohmert. U něho vyšlo ve středu najevo, že nakažený je.

Polsko má 615 nových případů koronaviru, jde o denní rekord

Polsko dnes ohlásilo rekordní přírůstek nových případů koronaviru - za uplynulý den jich má 615. Ministerstvo zdravotnictví na twitteru informovalo také o dalších 15 úmrtí v souvislosti s covidem-19. Země zvažuje obnovu karantény pro lidi vracející se z některých zemí, kde znovu začalo případů přibývat. V rozhovoru s televizí PolsatNews to řekl vládní mluvčí Piotr Müller. Může jít podle něj o státy Evropské unie i mimo ni.

Maďarsko, které za minulých 24 hodin zaregistrovalo 19 nově nakažených, nová omezení pro vstup do země zavedlo opět před dvěma týdny. Na Slovensku ve středu přibylo 20 nových případů koronaviru. Stejně jako v Maďarsku tam za toto období nezaznamenali žádné úmrtí. Slovensko má podle statistiky národního centra zdravotnických informací dosud 2265 pozitivně testovaných. Zemřelo tam 28 lidí a vyléčilo se 1675.

Maďarsko má po připočítání nových 19 případů z minulého dne 4484 nakažených a počet mrtvých - 596 - zůstal nezměněn. Uzdravilo se 3346 lidí a přes 7800 lidí je v domácí karanténě.

Budapešť 12. července rozhodla zpřísnit kontroly na hranicích, aby zpomalila šíření koronaviru. Vyžaduje 14denní karanténu od lidí, kteří přijedou ze zemí označených v maďarském rozlišovacím systému žlutou barvou. Ze zemí značených červeně, kam patří například Albánie, Kosovo, Černá Hora nebo Ukrajina, lidé do Maďarska nesmí vůbec. Česko v Maďarsku nepatří ani do jedné z těchto kategorií.

Šéf úřadu maďarského premiéra Gergely Gulyás dnes řekl, že se vláda snaží předejít druhé vlně epidemie a rozhodla se přijatá omezení zatím neměnit. Kromě jiného chce zajistit, aby v září mohla začít školní výuka. V současnosti platí zákaz shromažďování více než 500 lidí a toto opatření bude prodlouženo do 15. srpna, řekl Gulyás.

Informoval rovněž, že vláda vyjednává s bankami o částečném prodloužení moratoria na splácení půjček podniků do roku 2021. V březnu vláda ve snaze zmírnit ekonomické dopady epidemie dosáhla moratoria pro splátky půjček u bank pro soukromníky a podniky do konce letošního roku. Podle Gulyáse stále platí vládní odhad, podle nějž se letos ekonomika propadne o tři procenta. Ministerstvo financí počítá ale až s pětiprocentním propadem.

V Polsku by karanténní opatření mohla být rovněž obnovena, což kromě Müllera později potvrdil i premiér Mateusz Morawiecki. Řekl ale, že vláda se chce vyhnout další uzávěře a použije jiné metody, aby zabránila šíření viru. "Budeme situaci analyzovat a o postupu rozhodneme v druhé polovině srpna," řekl. Kabinet podle něj zatím nedostal nová doporučení od hygieniků a ministerstva zdravotnictví, ale je podle něj možné, že pokud se situace zhorší, bude nutné šíření koronaviru bránit. "Je možné, že se stejně jako jiné evropské země budeme muset vrátit ke karanténě a nařídit ji na 12 nebo 14 dní pro lidi vracející se z určitých zemí. Uvažujeme o Španělsku, protože je tam mnoho případů koronaviru," řekl premiér.

Také mluvčí Müller se zmínil konkrétně o Španělsku a Francii, ale úplný seznam by vláda mohla předložit v příštích dnech. Müller také řekl, že se státní instituce připravují na možný návrat epidemie "ve větším rozsahu". "Obnova omezení je možná, ale doufáme, že nebudou tak rozsáhlá jako ta předchozí," řekl k restrikcím, jež Polsko zavedlo v březnu a dubnu.

Varšavu znepokojuje obnovený růst případů v některých zemích, avšak tento trend se týká i Polska. Dnes ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 615 nových případů, což je denní rekord. V Polsku se do dneška nákaza potvrdila u 45.031 lidí a zemřelo tam 1709 pacientů. Údaj o nově infikovaných za posledních 24 hodin je o víc než o 100 vyšší než středeční. Ve středu země měla nově 512 infikovaných, v úterý jenom 502. Vyšší je rovněž číslo zemřelých, protože ve středu jich bylo 12 a v úterý jenom šest. Podle ministerstva byli nově zemřelí lidé ve věku mezi 59 a 91 lety a trpěli kromě covidu-19 ještě jinými nemocemi.

Ministerstvo zdravotnictví vidí největší problém v šíření viru v uhelných dolech. Očekává, že se příští týden denní počet nových případů ustálí kolem 300.

Na Ukrajině přibyl za poslední den rekordní počet nakažených

Na Ukrajině přibylo za poslední den rekordních 1197 nových případů nákazy covidem-19, uvedla dnes ukrajinská rada bezpečnosti a obrany. Celkový počet nakažených přesáhl podle údajů americké Univerzity Johnse Hopkinse 69.000 a zemřelo 1673 lidí.

Počet nově nakažených během posledních dvou měsíců prudce stoupl poté, co Ukrajina začala koncem května postupně uvolňovat koronavirová opatření, napsala agentura Reuters.

Předchozí den přibylo podle ukrajinské tiskové agentury Unian 1022 nově nakažených. Nejvíce nových případů přibývá ve Lvovské oblasti, v hlavním městě Kyjevě a v Ivano-Frankivské oblasti.

Indie a Austrálie hlásí rekordní počty nových nákaz

Indie a Austrálie zaznamenaly za posledních 24 hodin rekordní přírůstky počtu lidí, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem. V Indii, která má 1,3 miliardy obyvatel, přibylo poprvé více než 50.000 případů za den a počet prokázaných infekcí od začátku epidemie tak dosáhl téměř 1,6 milionu. Austrálie hlásí přes 700 nových nákaz, z nichž většina je evidována v druhém nejlidnatějším australském státě Viktorie. Úřady tamním obyvatelům nařídí od neděle nošení roušek na veřejnosti.

Indie je co do počtu případů nákazy koronavirem třetí nejhůře postiženou zemí světa po Spojených státech a Brazílii. Zatímco ve velkých městech jako v Dillí či Bombaji se situace pomalu zlepšuje, na indickém venkově počet lidí s nemocí covid-19 rychle roste. To vyvolává obavy expertů ze zhroucení tamního zdravotnického systému.

Indická metropole Dillí od 1. srpna chystá třetí fázi uvolňování protikoronavirových opatření - zrušen má být noční zákaz vycházení a otevřít by se měly například tělocvičny. Nadále uzavřené naopak zůstanou školy, kina či bary.

Indie má za dobu epidemie téměř dvacetkrát víc prokázaných případů nákazy koronavirem než podobně lidnatá Čína, kde se covid koncem loňského roku objevil vůbec poprvé. Za poslední den v Indii přibylo 52.123 případů koronaviru a počet úmrtí lidí na komplikace spojené s covidem se zvýšil o 775 na téměř 35.000.

V pevninské Číně stoupl počet nakažených za poslední den o 105, z nichž 96 je z Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang, která je novým čínským ohniskem nákazy. Celkově odhalila Čína od začátku epidemie 84.165 případů nákazy, počet úmrtí zůstává na 4634.

Austrálie za poslední den zaregistrovala rekordní počet 723 nových nakažených a také rekordních 13 úmrtí pacientů s koronavirem. Celkově tak australské úřady od začátku epidemie evidují 16.298 případů koronaviru a 189 úmrtí. Australské úřady nyní zvažují zavedení nových opatření s cílem zastavit šíření koronaviru, napsala agentura Reuters.

S novou vlnou infekcí se potýká také Japonsko, které ve středu poprvé od počátku epidemie covidu-19 oznámilo přes 1000 nakažených za den, a sice 1264. Dnes denní přírůstek opět překonal tisícovou hranici, když dosáhl 1266. Rekordní počet 367 nových případů má hlavní město Tokio. Infekce se rozšířila i do odlehlejších oblastí; první případy ve středu ohlásila severní prefektura Iwate, která byla poslední nezasaženou prefekturou v zemi. Jihojaponský ostrov Okinawa má 44 nových nákaz.

Premiér Šinzó Abe vyhlásil 22. července kampaň, jejímž cílem je přimět Japonce, aby více cestovali, a oživit tak turistický průmysl v zemi. Člen Světové zdravotnické organizace (WHO) Norio Sugaja prohlásil, že kampaň byla špatně načasovaná. "Jsem pro podporu turistického průmyslu... Ale neměli bychom se na ni zaměřovat, když se infekce začaly znovu objevovat. Virus se šíří s pohybem lidí. Byla to evidentně chyba," řekl. "Nemocnice budou brzy plné, stejně jako jednotky intenzivní péče," dodal.

Další opatření proti šíření viru přijímá Vietnam, který v úterý kvůli vzrůstajícímu počtu infekcí nařídil dvoutýdenní uzávěru třetího největšího města Danang. Nové případy nákazy se vyskytly i ve dvou největších městech - Hanoji a Ho Či Minově Městě. Tam úřady od dnešní půlnoci nařídily uzavřít bary a noční kluby a zakázaly shromáždění více než 30 lidí.