Německo do konce roku sníží DPH, schválilo část balíku opatření

Berlín - Německo od 1. července na půl roku sníží daň z přidané hodnoty (DPH), aby podpořilo ekonomiku zasaženou koronavirovou krizí. Vyšší sazba klesne z 19 na 16 procent, snížená ze sedmi na pět procent. Rozhodl o tom Spolkový sněm, který schválil část souboru opatření na podporu ekonomiky. Odpoledne by ho měla podpořit i Spolková rada.

Na hospodářství Německa, kde se novým koronavirem prokazatelně nakazilo přes 193.000 lidí, celosvětová pandemie tvrdě dopadá. Experti odhadují, že hrubý domácí produkt (HDP) nejsilnější ekonomiky v Evropě letos klesne o šest a možná i více procent, což by byl nejhlubší propad od druhé světové války.

Aby vládní koalice ekonomice pomohla k rychlému zotavení, dohodli se politici konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) začátkem června na balíku opatření v hodnotě 130 miliard eur (téměř 3,5 bilionu Kč).

Hlavním bodem, který má podpořit ochotu Němců utrácet, je právě snížení obou sazeb DPH, kvůli němuž se letos podle ministerstva financí daňové příjmy sníží o 20 miliard eur (534 miliard Kč). To s řadou dalších opatření přispěje k rekordnímu deficitu státního rozpočtu, který by měl dosáhnout 218,5 miliardy eur (5,8 bilionu Kč). Do letoška byl rozpočet léta bez deficitu.

Další součástí dnes schválených opatření je jednorázová dávka rodinám ve výši 300 eur (skoro 8000 Kč) na každého potomka. Zvýší se také daňové odpočty pro rodiče, kteří jsou samoživiteli.

Vládní balík obsahuje i další body, které bude ale parlament schvalovat až později. Patří mezi ně například urychlení investic, zvýšení podpory na koupi elektromobilů, lepší financování obnovitelné energetiky nebo rozšíření kapacit školek a dalších zařízení pro děti.