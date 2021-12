Německo cítí odpovědnost za silnou a suverénní EU, řekl Scholz

Brusel - Nová německá vláda bude nadále usilovat o silnou a suverénní Evropskou unii, její přechod ke klimaticky odpovědnému hospodářství a společný boj proti nemoci covid-19. Po jednání s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou to dnes prohlásil německý kancléř Olaf Scholz, který také mimo jiné potvrdil záměr své vlády docílit unijní podpory pro výrobu energie z plynu. Šéfka unijní exekutivy ocenila pokračování proevropského přístupu Berlína a označila Německo za příklad pro ekologickou transformaci unie.

Scholz se do Bruselu a Paříže vypravil na svou první zahraniční cestu dva dny poté, co se ujal úřadu. V sídle unijních institucí se přihlásil k výrazně proevropskému kurzu své předchůdkyně Angely Merkelové, za jejíž šestnáctileté vlády bylo Německo klíčovým hybatelem evropské integrace.

"Německá politika musí vnímat přímou odpovědnost za pokrok Evropy," řekl dnes sociálnědemokratický politik.

Někdejší německá ministryně obrany Von der Leyenová sice patří ke konkurenčním křesťanským demokratům a měla velmi blízko k Merkelové, dnes však zdůraznila, že příslušnost k rozdílným stranám nemusí být na překážku.

"Známe se osobně řadu let a máme za sebou dobrou a důvěryhodnou spolupráci," řekla na adresu svého bývalého vládního kolegy, donedávna ministra financí.

Od nového vládního týmu v Berlíně si i vzhledem k účasti Zelených komise slibuje například ještě důraznější tlak na ekologickou transformaci hospodářství, která je stěžejní prioritou unijní exekutivy. Očekává se, že nastupující vláda zvolí také ráznější přístup směrem k Rusku nebo Číně a k posílení role EU v mezinárodní politice.

Sedmadvacítka tento týden pohrozila Rusku ekonomickými sankcemi, pokud by s použitím svých vojenských sil, nyní shromážděných u ukrajinské hranice, svého souseda skutečně napadlo. Von der Leyenová dnes řekla, že Moskva by za "jakoukoli agresi zaplatila". Ona ani Scholz však neodpověděli na dotaz, zda by k možným sankcím patřilo i zablokování plynovodu Nord Stream 2, který po dně Baltského moře spojuje ruské producenty plynu s Německem. Dosavadní vláda v Berlíně jeho zprovoznění podporovala a i Scholz se k němu vyjádřil kladně, například koaliční Zelení ale mají jiný názor.

Nový kancléř dnes prohlásil, že Německo považuje plyn za zdroj pomáhající přejít jeho zemi k nízkouhlíkové ekonomice. Uznal přitom, že další země jako Francie, s jejímž prezidentem Emmanuelem Macronem jednal dříve dnešní den, vidí situaci jinak. Komise má ještě do Vánoc rozhodnout, zda budou plyn a jádro uznány za zdroje mající nárok na podporu v rámci zelených investic. "Další země sledují jiné cíle. Zatím nemáme dohodu, ale všichni diskutují ve snaze sblížit postoje," prohlásil Scholz. O podporu jádra usiluje například Francie či Česko, Německo nebo Rakousko jsou však proti.