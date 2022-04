Německo chce dále zbraněmi podporovat Ukrajinu, řekla ministryně obrany

Berlín - Německo bude nadále podporovat Ukrajinu dodávkami, nebude ale postupovat samo, ale společně se spojenci. Po dnešní mezinárodní konferenci o Ukrajině na americké základně Ramstein v Německu to prohlásila německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Dodala, že Německo se spojenci pomáhá Ukrajině podle zbraňových požadavků Kyjeva, proto vláda kancléře Olafa Scholze schválila, že Ukrajincům poskytne samohybný protiletadlový systém Gepard.

"To je přesně to, co Ukrajina nyní potřebuje," řekla Lambrechtová o systému Gepard. "Je to důležitý prostředek pro zajištění vzdušného prostoru," uvedla.

"Ukrajinu podporujeme od samého začátku války a budeme tak činit nadále," řekla Lambrechtová, která odmítá kritiku, že Německo k dodávkám zbraní přistupuje váhavě. Připomněla, že Berlín poslal na Ukrajinu mimo jiné protitankové a protiletecké střely. Uvedla, že Západ pomáhá Ukrajině podle potřeb, které určuje Kyjev. Dodala, že Berlín bude vždy postupovat ve spolupráci se spojenci. "Jsme spolehlivý partner," zdůraznila německá ministryně.

Lambrechtová prohlásila, že vedle armádní pomoci bude Německo pomáhat i humanitárně. Zdůraznila přitom, že je klíčové, aby Německo nadále zůstalo mimo konflikt a do války přímo nevstoupilo. Ukrajině přislíbila pomoc i v budoucnu po skončení války. "Nejlepší bezpečnostní garancí pro Ukrajinu jsou dobře vyškolené a vybavené ozbrojené síly. To je naše výzva pro budoucnost," dodala.

Na základnu Ramstein pozval americký ministr obrany Lloyd Austin své protějšky ze čtyř desítek zemí nejen Severoatlantické aliance, aby s nimi projednal možnosti dalších dodávek zbraní pro ukrajinskou armádu. Za Česko digitální účast při jednání přislíbil náměstek ministryně obrany Jan Havránek.

Německo poskytne protiletadlový systém Gepard Ukrajině

Německo poskytne Ukrajině samohybný protiletadlový systém Gepard. Na dnešní mezinárodní konferenci o Ukrajině na americké základně Ramstein v Německu to oznámila německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. O plánovaných dodávkách ještě před oficiálním oznámením informoval list Süddeutsche Zeitung a další německá média. Americký ministr obrany Lloyd Austin ocenil ukrajinský odpor a slíbil Kyjevu podporu.

"Německo dodá protiletadlové obrněnce Gepard, právě to oznámila na základně Ramstein ministryně Lambrechtová," uvedlo na twitteru německé ministerstvo obrany. Německá vláda v pondělí souhlasila s tím, aby zbrojní výrobce Krauss-Maffei Wegmann mohl prodat repasované Gepardy z někdejších zásob německé armády. Společnost jich má několik desítek.

Gepard je založen na podvozku tanku Leopard, který je ve službě od poloviny 60. let 20. století. Je vybaven dvěma 35milimetrovými kanóny a radiolokátorem. V devadesátých letech systém prošel modernizací. Gepard je schopen likvidovat nejen vzdušné, ale i pozemní cíle.

Německo od počátku války na Ukrajině čelí kritice, že příliš pomalu a váhavě poskytuje Ukrajincům zbraně. Lambrechtová na konferenci ale řekla, že čísla hovoří o opaku, neboť Německo v prvním kroku poskytlo ukrajinské armádě protitankové i protiletecké střely. Nyní chce Berlín podle ní rozšířit zásobování těžkými zbraněmi, a to i v rámci výměny s východoevropskými spojenci, kteří Ukrajině přenechávají své vybavení sovětské výroby.

Německé ministerstvo obrany dnes také uvedlo, že německý příspěvek Severoatlantické alianci bude významnější, než jak tomu bylo dosud. "Německo si najde svou novou bezpečnostně-politickou roli," ujistilo ministerstvo. "Jasné je, že my Ukrajinu podporujeme," dodalo v prohlášení.

Na základnu Ramstein na dnešek pozval americký ministr obrany Lloyd Austin své protějšky nejen ze zemí Severoatlantické aliance, aby s nimi projednal možnosti dalších dodávek zbraní pro ukrajinskou armádu. Za Česko digitální účast na jednání přislíbil náměstek ministryně obrany Jan Havránek.

Západ bude jednat o pomoci Ukrajině každý měsíc, řekl ministr obrany USA

Západní země budou o koordinaci pomoci Ukrajině jednat každý měsíc. Novinářům to po dnešní mezinárodní konferenci o Ukrajině na americké základně Ramstein v Německu řekl americký ministr obrany Lloyd Austin. Prohlásil také, že Západ bude Ukrajincům nadále pomáhat čelit ruské invazi a zároveň učiní vše, aby se konflikt nevymknul kontrole a nepřerostl v jadernou válku.

"Jadernou válku nikdo nechce, nikdo by ji nevyhrál," řekl Austin. Uvedl, že Západ proto udělá vše, aby se konflikt na Ukrajině nestala konfliktem světovým. Poznamenal přitom, že invazi na Ukrajině zahájil ruský prezident Vladimir Putin, který ji také může ukončit.

Austin zároveň zdůraznil, že Ukrajina se může dále spolehnout na zahraniční dodávky zbraní. V této souvislosti americký ministr obrany zmínil pondělní rozhodnutí německé vlády poskytnout ukrajinské armádě padesát strojů samohybného protiletadlového systému Gepard. Oznámil také, že kvůli koordinaci pomoci Ukrajině vznikne kontaktní skupina.

"Bude se scházet každý měsíc, a to osobně i virtuálně," řekl Austin. Členy kontaktní skupiny budou státy, které se zúčastnily dnešní konference na základně Ramstein. Pozvánku na jednání, které uspořádal Austin, přijaly na čtyři desítky zemí, a to nejen členů NATO. Mezi účastníky bylo i Česko, které se ke konferenci připojilo digitálně. Naopak osobně do Německa na americkou základnu přijel ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.

Americký ministr obrany ocenil ukrajinský odpor a slíbil Kyjevu podporu

Ukrajinský odpor proti ruské invazi je inspirací pro svobodný svět, řekl ministr obrany Spojených států Lloyd Austin na začátku dnešní mezinárodní konference na americké základně Ramstein v Německu. Řekl také, že pozvání přijalo přes 40 zástupců různých zemí, tedy členů nejen Severoatlantické aliance. Za Česko účast přes telemost přislíbil náměstek ministryně obrany Jan Havránek.

"Ukrajina věří, že může válku s Ruskem vyhrát. V to stejné věříme i my všichni tady," řekl Austin účastníkům konference. Prohlásil, že ruskou invazi a ruská válečná zvěrstva nelze omluvit. "Je to bezohledné, bezdůvodné a v rozporu s právem," upozornil americký ministr s tím, že svobodný svět je připraven Ukrajině nadále pomáhat.

Podle Austina je cílem dnešního jednání dohoda na rámci další mezinárodní spolupráce a podpory Ukrajiny. "Ukrajina dnes potřebuje naši pomoc, aby zvítězila. A bude potřebovat naši pomoc, až válka skončí," řekl americký ministr obrany. "Mí ukrajinští přátelé, víme, jaké břímě nesete. A měli byste vědět, že vám pomůžeme. Proto jsme dnes tady," dodal.

