Německo bude Ukrajinu podporovat, dokud bude třeba, řekl kancléř Scholz

Berlín - Německo bude podporovat Ukrajinu, dokud to bude třeba. Na společné tiskové konferenci po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským to prohlásil německý kancléř Olaf Scholz. Poznamenal, že Německo v podpoře nepolevuje a právě připravuje další zbrojní pomoc. Nový balíček zbrojní pomoci o objemu 2,7 miliardy eur (64 miliard Kč) představilo spolkové ministerstvo obrany v sobotu. Zelenskyj poděkoval Scholzovi a celému Německu za pomoc, kterou Berlín Ukrajině v jejím boji proti ruské invazi poskytuje.

"Ukrajinu budeme podporovat, dokud to bude potřeba," řekl Scholz na úvod tiskové konference. Uvedl, že Německo neposkytuje jen vojenskou pomoc, ale také humanitární a ekonomickou. Tato pomoc podle kancléře potrvá i v nadcházejících letech.

"Ukrajinský národ bude německému lidu navždy vděčen," řekl Zelenskyj a poznamenal, že Scholz svým vládním postojem přispívá k bezpečnějšímu světu.

Zelenskyj novinářům řekl, že nadále usiluje o získání stíhaček od západních zemí. Považuje to za důležité pro zlomení ruské vzdušné převahy. Scholz k tomu poznamenal, že nyní je třeba se zaměřit na dodávky již poskytovaných zbraní včetně tanků. "Na to se soustředíme," řekl kancléř.

Ukrajinský prezident prohlásil, že věří v ukončení války do konce letošního roku. Očekává, že se tak stane díky porážce Ruska na Ukrajině. Řekl, že Ukrajina neplánuje zaútočit na ruské území, chce ale osvobodit Ruskem okupované regiony, což bude cíl připravované protiofenzivy. "Ruské území nenapadáme, my osvobozujeme naše území," řekl.

Scholz zdůraznil, že mír může nastat jedině stažením ruských vojsk z Ukrajiny. "Bez toho to není možné," řekl kancléř s tím, že mír diktovaný Ruskem je vzhledem k imperialistické ideologii nepřijatelný. Stejně nepřijatelné je podle Scholze zamrznutí konfliktu, neboť by to mír nepřineslo. Zelenskyj poznamenal, že Ukrajina je otevřená všem mírovým jednáním a iniciativám, která však musí vycházet z ukrajinských představ.

Kancléř označil ruskou invazi za brutální. "Tato strašná válka má hrozné mezinárodní dopady. Nejvíce však trpí ukrajinští občané," řekl Scholz. V této souvislosti připomenul, že Německo přijalo přes milion ukrajinských válečných uprchlíků.

Scholz prohlásil, že první návštěva Zelenského v Německu od loňského počátku invaze je silným signálem. Uvedl také, že odpoledne se zúčastní ceremonie v západoněmeckých Cáchách, kde ukrajinský prezident osobně převezme prestižní Cenu Karla Velikého. Do Cách poletí Scholz a Zelenskyj společně. Cenu Karla Velikého, která je vyznamenáním za zásluhy o Evropu a evropské sjednocení, letos získá Zelenskyj společně s ukrajinským lidem. Pořadatelé k tomu uvedli, že ukrajinský lid pod Zelenského vedením brání nejen suverenitu své země, ale v konečném důsledku také Evropu a evropské hodnoty.