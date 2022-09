Německo bude muset podle Habecka nechat dvě jaderné elektrárny v provozu

Berlín - Německo bude muset nechat dvě ze tří stávajících jaderných elektráren v provozu až do jara, aby se vyhnulo možným nedostatkům elektrické energie. Dnes to na tiskové konferenci oznámil spolkový ministr hospodářství Robert Habeck. Německo původně plánovalo, že poslední tři jaderné elektrárny odstaví na konci roku, na počátku září ale rozhodlo, že dvě z nich nechá do jara v rezervě. Nyní Berlín počítá, že místo v rezervě zůstanou obě elektrárny připojeny k síti.

"Dnes musím jako ministr zodpovědný za energetickou bezpečnost říci, že Isar 2 a Neckarwestheim v prvním čtvrtletí roku 2023 zůstanou v síti. To je stav k dnešnímu dni, což chci výslovně říci," řekl. Atomové elektrárny Neckarwestheim 2 v Bádensku-Württembersku a Isar 2 v Bavorsku tak na konci roku nebudou uvedeny do síťové rezervy, ale budou nadále vyrábět elektrickou energii.

Důvodem přehodnocení situace je podle Habecka složitá situace s francouzskými jadernými elektrárnami, které musely být odpojeny a energii nyní nevyrábějí. Na francouzskou elektřinu přitom Německo spoléhá, neboť s ní vyrovnává chybějící energii z plynových elektráren. Kvůli nedostatku plynu Německo obnovilo výrobu elektřiny v uhelných elektrárnách, které drželo v záloze.

Třetí zbývající německé jaderné elektrárně, kterou je Emsland v Dolním Sasku, provoz prodloužen nebude a nebude ani součást rezervy, počítá se tak s jejím trvalým odstavením ke konci letošního roku.