Německo a Belgie přezkoumají možná zdravotní rizika spojená s iPhonem 12

Brusel/Praha - Německo a Belgie přezkoumají možná zdravotní rizika spojená s přístrojem iPhone 12 od americké společnosti Apple. S odvoláním na dnešní vyjádření belgického státního tajemníka pro digitalizaci a německého regulátora o tom informovala agentura Reuters. Paříž tento týden oznámila, že zmíněný chytrý telefon přechodně stáhne z prodeje, protože vyzařuje příliš silné elektromagnetické vlny. Apple ve středu uvedl, že iPhone 12, uvedený na trh v roce 2020, byl certifikován několika mezinárodními orgány, podle nichž splňuje normy.

"Je mou povinností zajistit, aby všichni občané... byli v bezpečí," uvedl v prohlášení belgický státní tajemník pro digitalizaci Mathieu Michel. "Urychleně jsem se obrátil na (regulační) úřad IBPT-BIPT a požádal o analýzu potenciálního nebezpečí výrobku," uvedl Michel. Dodal, že regulační úřad zároveň vyzval, aby později přezkoumal všechny telefony Apple i zařízení jiných výrobců.

Německá Spolková agentura pro sítě (BNetzA) uvedla, že postup Francie by mohl sloužit jako vodítko pro celou Evropu a že pokud celý proces ve Francii dostatečně pokročí, prozkoumá tuto otázku i pro německý trh. "Spolková agentura pro sítě je v úzkém kontaktu s odpovědným orgánem ve Francii," uvedl regulátor.

Nizozemský regulátor digitálního odvětví uvedl, že se záležitostí zabývá a že požádá americkou firmu o vysvětlení. Zdůraznil ale, že neexistuje žádné akutní bezpečnostní riziko. Italské ministerstvo průmyslu informovalo, že situaci sleduje, ale prozatím nepodniká žádné kroky.

Podle mluvčí českého Státního zdravotnického ústavu (SZÚ) Štěpánky Čechové jsou "vlny z mobilních telefonů" na seznamu karcinogenních látek od roku 2013. Na seznamu, který vede Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) spadající pod WHO, je ve stejné skupině 2B asi 300 položek. Je tam například kyselina kávová obsažená v kávě, červeném víně, jablkách nebo olivách, aloe pravá, tradiční asijská nakládaná zelenina, některé druhy antikoncepce, výfukové plyny, práce v textilním průmyslu nebo povolání hasiče. Zakázat produkt kvůli nějaké míře škodlivin ze seznamu může jen Česká obchodní inspekce (ČOI).

"SZU neplánuje na tuto zprávu přímo reagovat. V tomto případě se jedná o gesci České obchodní inspekce, případná úvaha stran změn legislativy by pak spadala pod MPO (ministerstvo průmyslu a obchodu - pozn. ČTK). Státní zdravotní ústav nemá v tomto kontextu jiné pravomoci než běžný občan," dodala Čechová. ČOI podle svého mluvčího Štěpána Kotrby aktuálně čeká na notifikaci v systému mezinárodního varování a následně pošle oficiální informaci.

Situaci sleduje i Český telekomunikační úřad (ČTÚ). "K předání výsledků měření Francií členským státům dle našich informací doposud nedošlo, věc je čerstvá. Na základě takových informací by však případně ČOI mohla rozhodnout o stažení z trhu i u nás. Stažení z oběhu (tedy od uživatelů) by byl až další krok, k němuž Francie ještě nepřistoupila. V takovém případě by u nás rozhodl ČTÚ o zákazu používání těchto přístrojů jako rádiových zařízení," řekla ČTK mluvčí Tereza Meravá.

Telefony iPhone jsou klíčovým produktem Applu a na tržbách firmy se podílejí zhruba polovinou. Dosud se celosvětově prodalo podle odhadů přes 2,3 miliardy iPhonů.

Vědci v posledních dvaceti letech provedli mnoho studií, aby posoudili zdravotní rizika plynoucí z používání mobilních telefonů. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) nebylo zjištěno, že by používání mobilních telefonů mělo nepříznivé účinky na zdraví.