Německé leopardy prošly zkouškami, česká armáda je může používat

Praha - Německý tank Leopard 2A4 prošel zkrácenými vojskovými zkouškami a může být zaveden do užívání české armády. Vojáci testovali přesnost střelby, funkčnost spojení nebo průchodnost terénem. Armáda to uvedla na svém webu www.army.cz. Leopardy Česká republika získá z Německa darem jako náhradu za vojenskou pomoc Ukrajině. První stroj do Česka přijel v prosinci, další by česká armáda podle harmonogramu měla dostat do konce roku.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka dostane do konce týdne závěrečnou zprávu o výsledcích zkrácených vojskových zkoušek. Ty lze provádět u výzbroje používané v NATO. Na starosti je měl přáslavický 73. tankový prapor, konaly se ve výcvikovém prostoru Libavá.

Podle plukovníka Jána Kerdíka ze Sekce rozvoje sil ministerstva obrany testování sestávalo z 16 dílčích zkoušek, které kromě základních parametrů ověřovaly zejména kritéria specifická pro českou armádu. "Testovala se například přesnost střelby, průchodnost terénem, možnost použití vyprošťovacích prostředků zavedených v naší armádě či funkčnost spojovacích prostředků," uvedl.

Aby stroj splnil nejnovější normy, bude ještě ve spolupráci s dodavatelem ve věži tanku instalováno protipožární zařízení. "Příprava na upevnění hasicího zařízení ve věži je, dodavatel nyní hledá co nejrychlejší a nejefektivnější řešení tak, aby jej bylo možné nainstalovat v ČR v co nejkratší době," poznamenal Kerdík.

Chybějící systém neovlivní podle armády využitelnost tanků, bezpečnost osádky ani zavedení do výzbroje. "Na používání vozidla k počátečnímu výcviku osádek, který je plánován na letošní rok, tato skutečnost nebude mít vliv, protože tank je vybaven automatickým hasicím zařízením v motorovém prostoru," doplnil Kerdík.

Čtrnáct tanků Leopard 2A4 a jedno vyprošťovací vozidlo Bpz3 Büffel získalo Česko od Německa darem za vojenskou podporu Ukrajiny. Starší, ale plně funkční stroje původně využívaly švýcarská a německá armáda. První Leopard 2A4 armáda převzala loni v prosinci, zbývající by měly být podle harmonogramu dodány do konce roku. Vozidlo Bpz3 Büffel na vylepšeném podvozku Leopard 2 bude připraveno do poloviny roku 2024.