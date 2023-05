Německé dráhy koupí 73 nových souprav pro rychlotraťové spoje ICE

Berlín - Německé dráhy Deutsche Bahn (DB) pro své rychlotraťové linky Intercity-Express (ICE) objednaly 73 nových souprav zhruba za dvě miliardy eur (asi 47 miliard Kč). Dnes to oznámil šéf dálkové dopravy DB Michael Peterson, podle kterého tak železniční společnost výrazně omladí svou flotilu. Německé dráhy uvedly, že dnes oznámený nákup vlaků ICE je druhý největší v historii DB, soupravy výrobci dodají do roku 2030.

"Už v letošním roce dostáváme v průměru tři nové ICE měsíčně. S dalšími dvěma miliardami eur ještě zvýšíme tempo omlazování naší vlakové flotily," řekl Peterson. "S novými vlaky, větším komfortem a rychlejšími spoji uspokojíme boom poptávky po ekologické železniční dopravě," uvedl.

Dráhy se rozhodly koupit 56 nízkopodlažních souprav ICE L od španělského výrobce Talgo a 17 souprav ICE 3neo od společnosti Siemens Mobility. Objednané vlaky začnou výrobci dodávat v roce 2026 a poslední předají do konce tohoto desetiletí. Dopravce uvádí, že nový nákup zvyšuje investici do dálkové osobní dopravy na 12 miliard eur (téměř 284 miliard Kč). Průměrné stáří vlaku souprav ICE a Intercity (IC) tak u DB klesne z 18 na 12 let.

Německý ministr dopravy Volker Wissing nákup označil za správný krok na cestě k modernizaci železnice. "Nové vlaky představují pokrok na železnici, jsou rychlé, digitální, bezbariérové. Přinášejí nejenom tolik potřebnou novou kapacitu, ale zvyšují i kvalitu a komfort pro cestující," řekl.

Nízkopodlažní vlaky ICE L, které si DB objednaly už v rámci předchozích nákupů, v Německu vyjedou poprvé v říjnu 2024. Nasazeny budou na trati z Berlína do Amsterodamu, později budou obsluhovat i další spoje v Německu, ale také linky do Kodaně či Vídně. Jezdit budou rychlostí 230 kilometrů v hodině. Soupravy ICE 3neo, které umožňují jízdu 300 kilometrů v hodině, nasazují DB na rychlotraťové spoje. Po dokončení nového nákupu a těch dřívějších budou mít Deutsche Bahn 90 vlaků ICE 3neo a 79 ICE L.