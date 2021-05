Německá vláda schválila rozvolnění pro očkované a uzdravené

Berlín - Německá vláda schválila návrh rozvolnění pro plně očkované proti nemoci covid-19 a pro uzdravené. Oznámila to německá ministryně spravedlnosti Christine Lambrechtová. Souhlas nyní musí vyslovit zákonodárci. Lambrechtová předpokládá, že schvalovací proces skončí v pátek a že zvýhodnění očkovaných a uzdravených bude platit již od víkendu. Rozhodnutí vlády je rychlejší, než se očekávalo. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn ještě v pondělí hovořil o tom, že příslušný návrh kabinet kancléřky Angely Merkelové posoudí ve středu. K rozvolnění mezitím nezávisle na spolkové vládě přikročila řada spolkových zemí.

"Je to významný krok k návratu do normálu," řekla Lambrechtová. Návrh předpokládá, že plně očkovaní a uzdravení již nebudou potřebovat negativní testy, pokud budou chtít využít služby, kde jsou rozbory vyžadovány. To se týká obchodů neprodávajících zboží denní potřeby nebo kadeřnictví. Očkovaných a uzdravených se rovněž nebudou týkat omezení nočního vycházení nebo limity pro počet účastníků soukromých setkání. Pro osoby považované za imunní bude ale nadále platit povinnost nosit respirátory.

Výhody budou mít očkovaní, kteří byli plně imunizováni vakcínou schválenou v EU. To v případě látek od společností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca a Moderna znamená dvě dávky a v případě preparátu od firmy Johnson & Johnson jednu dávku. Od závěrečné dávky přitom musí uplynout nejméně dva týdny. Uzdravení se budou vykazovat pozitivním výsledkem PCR testu, což osvědčí, že byli nakažení. Tento pozitivní test musí být starý nejméně 28 dní a nejdéle půl roku.