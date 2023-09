Německá vláda musí podle Södera vyslat do pohraničí 10.000 nových policistů

Berlín - Německo kvůli nelegální migraci potřebuje dohodu spolkové vlády, regionů a obcí, musí zastavit mimořádné programy pro přijímání běženců a musí vyslat do pohraničí nejméně 10.000 nových spolkových policistů. Ve Freilassingu na pomezí s Rakouskem to prohlásil bavorský premiér Markus Söder. V projevu, ve kterém nezmínil znovuzavedení hraničních kontrol s Českou republikou, řekl, že Německo může letos očekávat na 400.000 azylových žádostí.

"Letos můžeme počítat se 400.000 žádostmi o azyl, to bude meziroční nárůst o sto procent," řekl Söder. V projevu ostře kritizoval spolkovou vládu kancléře Olafa Scholze, která je podle něj nečinná, a zdůraznil, že obce i regiony se bez podpory Berlína neobejdou.

"Divíme se, že dosud nepřišla žádná reakce," řekl. "Potřebujeme co nejdříve (vnitroněmecký) summit o integraci běženců a o nelegální migraci," uvedl. "Do pohraničních regionů je třeba vyslat nejméně 10.000 nových spolkových policistů, aby byl každý úsek německých hranic stejně bezpečný," dodal.

Některé spolkové země, mimo jiné Sasko, kvůli vyhrocené migrační situaci požadují obnovení hraničních kontrol s Českem, Polskem a Švýcarskem po vzoru stálých kontrol, které Německo od roku 2015 provádí na pomezí s Rakouskem. Tyto kontroly však nejsou plošné po celé délce hranic, ale pouze na vybraných přechodech. Söder v případě českých hranic kontroly nežádá.

Kontroly naopak požaduje Friedrich Merz, který je šéfem opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU), sestry Söderovy bavorské Křesťansko-sociální unie (CSU). "Navrhujeme soubor opatření proti nelegální migraci, bohužel včetně potřebných kontrol s Českem, Polskem a Švýcarskem," řekl v úterý v reakci na očekávaný počet 400.000 azylových žádostí v letošním roce. Zároveň uvedl, že souhlasí se Söderem, podle kterého je Německo schopné zvládnout nejvýše 200.000 migrantů ročně.

Místopředsedkyně bavorské pobočky policejních odborů GdP Daniela Bartelová v dnešním rozhovoru s bavorským veřejnoprávním rozhlasem Bayerischer Rundfunk řekla, že její organizace je naopak proti rozšíření stálých hraničních kontrol.

"Stacionární kontroly jsou z policejního hlediska účinné jen omezeně, představují ale velkou zátěž pro obyvatele a také pro pohraniční region," řekla. Dodala, že odbory jednoznačně podporují mobilní kontroly a takzvaná skrytá pátrání, což mohou být kontroly policistů v civilu a kontroly prováděné bez konkrétního podezření.

V dnešním prohlášení, kterého se zúčastnil i bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann a zástupce velitele bavorské pohraniční policie Stephan Seiler, označil Söder práci bavorských pohraničníků za vzor pro celé Německo. "Bavorská pohraniční policie je jeden velký úspěch," řekl.

U bavorské pohraniční policie nyní slouží asi 820 policistů a do roku 2025 by podle současných plánů měla mít 1000 policistů. Söder řekl, že novým cílem je rozšířit řady pohraničníků do konce roku 2028 na 1500 lidí. Bavorsko je jedinou německou spolkovou zemí, která má vlastní pohraniční policii. Založilo ji před pěti lety jako součást svých zemských policejních složek. Její fungování je ale úzce spojeno se spolkovou policií, která má v Německu na starosti ostrahu hranic.

Seiler před Söderovým vystoupení novinářům řekl, že migrační tlak se od roku 2021 výrazně zvýšil. V roce 2022 bavorská pohraniční policie zaznamenala 3068 případů nelegálního vstupu do Bavorska. "To bylo meziročně o více než polovinu více," řekl Seiler. "Od začátku letošního roku máme takových případů 2300, což je meziročně o třetinu více," uvedl. Loni bavorští pohraničníci zachytili 191 pašeráků migrantů, letos jich bylo zatím 177, což ovšem ve srovnání se stejným obdobím loňského roku podle Seilera o 60 procent více.

Bavorská pohraniční policie letos zkontrolovala přes 290.000 lidí a při těchto kontrolách odhalila i další kriminální případy, mimo jiné zadržela 980 lidí, na které byl vydán zatykač. "Ukazuje se, že kontroly jsou efektivní a přispívají k bezpečnosti," dodal Seiler.