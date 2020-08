Německá škola vypsala stipendia za nicnedělání

Hamburk - Německá vysoká škola v rámci projektu jednoho ze svých pedagogů vypsala konkurz na stipendia za nicnedělání. V sázce je částka 1600 eur (40.000 Kč), kterou mohou získat tři uchazeči s nejzajímavějšími projekty. Porota vybere ty, kteří se zavážou "něco nedělat" obzvláště zajímavým či novátorským způsobem, napsala agentura DPA.

Hamburská Vysoká škola výtvarného umění (HFBK) bude šampiony v zahálčivosti hledat na popud jednoho z vyučujících, Friedricha von Borriese, který chce s jejich pomocí zkoumat přínosy lenosti a nicnedělání pro společnost. Zájemci tak musejí popsat, co přesně v rámci projektu nebudou dělat a jak dlouho a jaký význam ukončení dané činnosti bude mít.

"Jde mi o to opustit nekonečnou spirálu výkonu, dostat se ven z kolečka, v němž jako křečci běháme," citovala von Borriese stanice Deutsche Welle. "Pokud chceme žít ve společnosti, která spotřebovává méně energie a méně plýtvá zdroji, pak nemáme správně nastavené hodnoty," dodal.

"Může to být manažer, který se rozhodne na schůzích nemluvit, nebo třeba člověk, který přestane jezdit autem," popsal kýžený typ uchazeče pedagog. Přihlášku si může podat kdokoli, a to až do 15. září. Jen musí počítat s tím, že se později stane jednou ze součástí chystané výstavy, která se bude v Hamburku konat příští rok.