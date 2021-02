Německá policie do Saska z Česka nevpustí každého čtvrtého

Berlín - Německá policie k dnešnímu ránu zkontrolovala na česko-saských hranicích přes 12.000 lidí, z nichž zhruba čtvrtinu do země nevpustila. Na tiskové konferenci to dnes řekl saský ministr vnitra Roland Wöller. Německo od neděle obnovilo hraniční kontroly s Českou republikou, kterou Berlín označil za oblast s výskytem nebezpečných mutací koronaviru.

"Do dnešních 6:00 ráno zkontrolovala spolková policie na hranicích Saska a Česka 12.194 lidí, z nichž 3414 do země nevpustila," uvedl Wöller. Důvody pro nevpuštění do Německa jsou chybějící digitální oznámení o vstupu, nepředložení negativního testu na koronavirus či nesplnění dalších podmínek příjezdu.

Do Německa nyní mohou jen němečtí občané, lidé, kteří v Německu žijí, řidiči kamionů a vybraní pendleři, jejichž profese je považována za důležitou, především pak zdravotníci. Povolení ke vstupu Německo udělilo i pro neodkladná lékařská ošetření a pro cesty z humanitárních důvodů, jako jsou pohřby či nezbytná péče o člena rodiny. Zatímco pendleři a dopravci zboží mají výjimku z karantény, ostatní musí nastoupit na dva týdny do izolace, kterou v Sasku není možné předčasně ukončit.

Saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která řídí i resort zdravotnictví, na tiskové konferenci odmítla kritiku přísných podmínek tranzitu. "Jsou zkrátka lidé, kteří přes hranice mohou a kteří ne," poznamenala. To, že někdo chce Německem projet na dovolenou, není podle ní nezbytný důvod. Poukázala také na to, že je nutné zabránit průniku nakažlivějších variant koronaviru a že například podíl nakažených britskou mutací v některých českých regionech v současnosti dosahuje až 60 procent.

Wöller na dotaz, zda není police na hranicích přetížená, uvedl, že v pondělí se sice tvořily dlouhé kolony, dnes už tomu tak není. Zásluhu na tom mají podle něj i čeští policisté, kteří dopravu odklánějí na menší a méně vytížené přechody. Připomněl, že dopravu navíc komplikuje počasí, především náledí.

Mnozí řidiči, které německá policie do Saska nepustila, dostávali radu česko-saské hranice objet přes Polsko. Německá policie ale o kličce, která je i tak porušením německého karanténního nařízení, dobře ví.

"Policie posílila kontroly na trojmezí od Žitavy po dálnici A4," řekl Wöller. Policisté tak nyní provádějí častější namátkové kontroly v sasko-polském pomezí až ke Zhořelci, kde německá dálnice A4 překračuje hranici do Polska.

Sasko rozšířilo výjimku z karantény pro české pendlery

Sasko rozšiřuje výjimku z karantény pro české pendlery, týká se to například energetiků, vodohospodářů, informatiků, pracovníků technických služeb či výrobců zařízení pro zdravotnictví. Na tiskové konferenci to dnes oznámila saská ministryně sociálních věcí Petra Köppingová, která má na starosti i resort zdravotnictví a boj s pandemií nemoci covid-19. Uvedla, že přechodné období, než pendleři získají potřebné potvrzení úřadů, potrvá do konce tohoto týdne.

"Po jednání se spolkovou vládou a bavorskou vládou jsme se dnes rozhodli výjimku rozšířit," řekla Köppingová. "Podmínkou pro využití této výjimky bude negativní test na koronavirus a denní testování," zdůraznila.

Podle dosavadního saského nařízení z pátku minulého týdne mohou do Saska jen ti čeští pendleři, kteří pracují ve zdravotnictví, pečovatelských zařízeních a v zemědělství, zejména v živočišné výrobě. Na dodržování nařízení dohlížejí němečtí policisté, které od neděle obnovili kontroly na hranicích s Českem.

Bavorsko postupovalo oproti Sasku volněji a rozhodlo se vpouštět do země přeshraniční pracovníky, jejichž profese je důležitá pro bavorskou infrastrukturu. Výjimky z karantény na žádost zaměstnavatelů vydávají bavorské okresy, lhůtu k tomu mají do dnešního dne. Od středy již na bavorsko-české hranici musí pendleři předkládat příslušné povolení.

Sasko k rozšíření stávající výjimky, kterou umožňuje i německé ministerstvo vnitra, přistoupilo až nyní, lhůta na získání povolení tak bude delší. "Výjimku dostanou jen důležité obory a bude nutné úřední potvrzení, které budou vydávat okresní úřady," uvedla Köppingová s tím, že prozatím musí pendleři s sebou vozit pracovní smlouvy. "Víme, že takové nařízení nemůže platit ihned, proto jednáme o přechodné lhůtě. Počítáme s tím, že to bude do (této) neděle," dodala Köppingová.

Čeští pendleři, kteří podmínky vstupu bez karantény nesplní, se mohou v Německu dočasně ubytovat. Sasko jim v takovém případě bude vyplácet podporu na ubytování ve výši 40 eur (1030 korun) za noc a pokud si s sebou vezmou nejbližší rodinu, což jsou manželé a děti, dostanou k tomu 20 eur na osobu a noc.

"Ještě k tomu nemáme žádná přesná čísla. Víme ale, že tuto možnost se ještě před půlnocí v noci na neděli rozhodla využít celá řada lidí," řekl Oliver Schenk, který je šéfem saské státní kanceláře, tedy zemského úřadu vlády.