Německá ministryně vnitra by chtěla v EU přerozdělit ukrajinské běžence

Berlín - Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová by chtěla lépe přerozdělit válečné uprchlíky z Ukrajiny mezi ostatní evropské státy. Dnes to prohlásila po vnitroněmecké konferenci o migraci, na kterou pozvala představitelé německých spolkových zemí. Ministryně chce také lépe kontrolovat migranty, kteří do Německa míří z jiných krizových regionů. Jedna z tras vede i přes Českou republiku, Německo proto na pomezí s Českem zintenzivnilo namátkové kontroly, což dnes Faeserová připomenula.

"Zasazuji se obzvláště za důraznější přerozdělení lidí, kteří z Ukrajiny prchají. Že Polsko přijalo více než 1,5 milionu lidi, my více než jeden milion a další větší státy EU, jako třeba Španělsko, jen 100.000, to takto nemůže zůstat," řekla Faeserová. Poznamenala, že uprchlíci z Ukrajiny představují velkou výzvu. "Osm z deseti migrantů bylo v loňském roce z Ukrajiny," řekla. Odpovědnost připsala ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. "Vyvolal v Evropě největší uprchlickou vlnu od konce druhé světové války," řekla.

Spolkový statistický úřad dnes na základně předběžných propočtů oznámil, že do Německa v loňském roce přišlo 1,1 milionu lidí Ukrajiny. Asi 139.000 Ukrajinců se sice během roku zase do vlasti vrátilo, i tak ale migrace z Ukrajiny v roce 2022 překonala krizové roky 2014 až 2016, kdy do Německa přišlo 834.000 lidí ze Sýrie, Afghánistánu a Iráku.

Faeserová řekla, že spolková vláda od počátku finančně podporuje německé regiony, které se o uprchlíky starají, a že v tom bude pokračovat. "Loni to bylo 3,5 miliardy eur (83 miliard Kč) a pro letošní rok jsme schválili 2,75 miliardy eur (65 miliard Kč)," řekla. Spolkové země a obce si ale stěžují, že i tak mají problémy se zajištěním bydlení pro běžence. Faeserová tento problém přislíbila s pomocí ministerstva financí, ministerstva bytové výstavby a úřadu spravující spolkové nemovitosti vyřešit. Prozatím nabídla regionům zhruba 70.000 ubytovacích míst.

Tématem dnešní konference byla i zvýšená migrace z jiných zemí, mimo jiné z blízkovýchodních států. Faeserová řekla, že kancléř Olaf Scholz se na summitu Evropské unie s ostatními státníky shodl na posílení ochrany vnějších hranic EU. Německo zároveň lépe střeží i své hranice. "My jsme prodloužili kontroly na hranicích s Rakouskem a na pomezí s Českem jsme zintenzivnili namátkové kontroly. Se Švýcarskem jsme se dohodli na společných kontrolách ve vlacích a na hranicích. Zesílíme také úsilí o důslednou deportaci odmítnutých žadatelů o azyl," řekla.

Německá policie za loňský rok zaznamenala nejvíce případů ilegálních přechodů hranic za posledních šest let. Bylo jich 91.986, kdežto předloni 57.637. V roce 2021 ale měla na migraci vliv omezení zavedená kvůli pandemii covidu-19.