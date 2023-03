Německá média si všímala Pavlova postoje k německé odpovědnosti za Evropu

Berlín - Německá média si během první oficiální návštěvy českého prezidenta Petra Pavla v Berlíně všímala zejména českého postoje k německému závazku převzít větší díl odpovědnosti za Evropu. Pavla, který v úterý jednal s německým kolegou Frankem-Walterem Steinmeierem a spolkovým kancléřem Olafem Scholzem, pak označovala za proevropského a prozápadního politika, který podporuje rozsáhlou zbrojní podporu Ukrajiny v jejím boji proti ruské invazi.

"Právě s ohledem na ruskou válku proti Ukrajině zvolení prozápadního a proevropského Pavla vedlo v Německu k úlevě," napsal deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Ten také zdůraznil, že Německo je po Slovensku a Polsku třetí zemí, kterou nový prezident od nástupu do funkce navštívil.

FAZ čtenářům sdělil, že Pavel společně s německým prezidentem Steinmeierem velmi ocenili vztahy mezi Prahou a Berlínem a že oba potvrdili zásadní význam Německa pro obranu Evropy. Deník také poznamenal, že německé úsilí postavit se do čela Evropy by Pavel nazýval spíše německou odpovědností než německým vedením, protože v některých zemí by to mohlo být citlivé téma.

O německé odpovědnosti hovořil také Steinmeier. Pavel k tomu, jak FAZ připomněl, řekl, že by chtěl, aby Německo sehrálo iniciativní roli, ke které by se mohly další země přidat.

List Rheinische Post napsal, že Pavel povzbudil Německo, aby se výrazněji zapojilo do vedení evropské obranné politiky. Podrobně se tyto noviny věnovaly tématu vzájemných vztahů obou zemí, o kterých prezidenti hovořili, a zmínily plány na pravidelná setkávání na vládní úrovni a na další zintenzivnění spolupráce.

Rheinische Post rovněž napsal, že Pavel v lednových volbách porazil populistického expremiéra Andreje Babiše a že na Pražském hradě nahradil Miloše Zemana, "který byl považován za euroskeptika a který se zasazoval o užší vztahy Česka se zeměmi jako Rusko a Čína".

O Pavlově prozápadním kurzu informovala i tisková agentura DPA, která uvedla, že český prezident vidí německou vedoucí odpovědnost nejen v obraně Evropy, ale také v poválečné obnově Ukrajiny.

Pavlovu návštěvu v Berlíně sledoval také saský deník Sächsische Zeitung, podle kterého byla cesta za prezidentem Steinmeierem a kancléřem Scholzem více než jen seznamovací. "Pavel a Česko, což bylo v Berlíně zřetelné, jsou symbolem větší role Východoevropanů v EU a NATO, zejména v souvislosti s Ukrajinou," napsal saský list. Ten také poznamenal, že veřejnoprávní Česká televize živě přenášela z Berlína každé Pavlovo důležité setkání a ihned také dění komentovala.