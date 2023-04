Německá ekonomika v prvním čtvrtletí podle statistiků stagnovala

Berlín - Hrubý domácí produkt (HDP) Německa v prvním čtvrtletí proti předchozímu kvartálu stagnoval. Ve svém rychlém odhadu to dnes uvedl Spolkový statistický úřad, který vychází se sezonně, cenově a kalendářně očištěných dat. Německá ekonomika se tak nevrátila k mírnému růstu, jak se očekávalo.

Návrat k mírnému ekonomickému růstu, který předpokládali analytici, se sice nekonal, ale Německo se i tak těsně vyhnulo takzvané technické recesi. Takový stav se obvykle definuje jako nejméně dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Mírný růst avizovala mimo jiné pondělní zpráva německé centrální banky. Předejít špatným scénářům podle komentátorů pomohla i mírná zima. Případný nedostatek zemního plynu by mohl ochromit průmysl, což by zanechalo hluboké následky.

Statistický úřad ke stagnaci uvedl, že soukromá a státní spotřeba se na začátku roku snížila. "Pozitivní impulzy naopak přišly díky investicím a exportu," uvedl úřad.

Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck ve středu při představování jarní prognózy hospodářského vývoje řekl, že německá ekonomika se ukázala jako přizpůsobivá a odolná tlakům, které na ni v souvislosti s válkou na Ukrajině a nepříznivým demografickým vývojem doléhají. "Postupné zotavování, které jsme viděli v prvním čtvrtletí, nadále pokračuje," řekl ministr.

Vláda tak ve středu zveřejnila optimističtější hospodářskou prognózu, podle které HDP v letošním roce vykáže růst o 0,4 procenta, nikoliv o 0,2 procenta, jak činil předpoklad do té doby. Prognóza naopak snížila odhad hospodářského růstu na příští rok, a to na 1,6 z dosavadních 1,8 procenta.

Německá ekonomika je největší v Evropě a je na ní mimo jiné závislá řada českých firem. Růst německé ekonomiky loni podle spolkového statistického úřadu zpomalil na 1,8 procenta z předloňských 2,6 procenta.

Míra nezaměstnanosti v Německu v dubnu zůstala na 5,6 procenta

Berlín 28. dubna (zpravodaj ČTK) - Počet lidí bez práce se v Německu v dubnu podle sezonně očištěných dat zvýšil o 24.000 na 2,57 milionu, míra nezaměstnanosti ale zůstala stejně jako v březnu na 5,6 procenta. Dnes to ve své zprávě oznámil Spolkový úřad práce.

"Jarní oživení na pracovním trhu zůstalo i v dubnu slabé. Jedním z důvodů je pomalý růst ekonomiky. Celkově je však trh práce stabilní," řekla na dnešní tiskové konferenci v Mnichově šéfka Spolkového úřadu práce Andrea Nahlesová.

Pokud by se nebraly v úvahu sezonní výkyvy, pak dubnová míra nezaměstnanosti činila 5,7 procenta. To je stejná hodnota jako v březnu, únoru a lednu, meziročně je to však o 0,7 procentního bodu více. Vliv na to podle úřadu mají patrně dopady války na Ukrajině, protože Německo v loňském roce převzalo přes jeden milion ukrajinských uprchlíků.

Žádostí o kurzarbeit, tedy ochranný režim pracovních míst, úřad práce podle aktuálních údajů od 1. do 24. dubna eviduje zhruba 36.000. Tato data jsou ale předběžná, protože bilanci skutečného využití kurzarbeitu má úřad prozatím k dispozici do konce února, kdy peníze v ochranném režimu dostalo 162.000 zaměstnanců. Počet případů využívání kurzarbeitu se tak v únoru po lednovém poklesu zvýšil, v lednu bylo v tomto režimu 141.000 zaměstnanců.

Vysoká zůstává poptávka po pracovní síle, uvedl úřad práce. Počet volných pracovních míst registrovaných úřadem práce v dubnu činil 773.000, což je zhruba o 4000 méně než v únoru. V meziročním srovnání je ale počet volných míst o 79.000 nižší.