Němec Hahn z filmu Il Boemo sdílí s Mozartem nadání i jméno Amadeus

Roli malého Wolfganga Amadea Mozarta v českém historickém snímku Il Boemo hraje německý chlapec Philip Hahn, který s Mozartem sdílí nejen mimořádné hudební nadání, ale i jméno Amadeus. To Philipovi vybrala jeho neméně talentovaná sestra Laetitia. Snímek z 2. srpna 2022. PR/Dennis König/archiv rodiny Hahnů

Berlín - Když český režisér Petr Václav pro svůj historický snímek Il Boemo o osudech českého hudebního skladatele Josefa Myslivečka vybíral herce pro roli malého Wolfganga Amadea Mozarta, spíše než náhoda vedl jeho ruku osud. Václavův zájem totiž upoutal německý chlapec Philip Hahn, který s Mozartem sdílí nejen mimořádné hudební nadání, ale i jméno Amadeus. To Philipovi vybrala jeho neméně talentovaná 19letá sestra Laetitia.

"V souvislosti s filmem je to osud," řekl ke svému druhému křestnímu jménu v rozhovoru s ČTK 13letý Philip. "Jméno Amadeus mi vybrala Laetitia, které v té době bylo 5,5 roku, žila hudbou, sama tehdy zrovna komponovala a hrála na klavír a housle," vysvětlil.

Výběr Philipa do role malého Mozarta byl rovněž osudový. "Petr mě tehdy viděl v televizním pořadu u (Thomase) Gottschalka a hned si mě přál obsadit," řekl Philip. "Žádný casting se tak nekonal," uvedl.

Philip se následně musel na roli připravit, aby jeho výkon v roli rakouského umělce byl dokonalý. Znamenalo to mimo jiné osvojit si rakouský přízvuk. "Bylo to docela jednoduché," řekl Philip, který rozdíl ve výslovnosti mezi spisovnou němčinou a rakouským přízvukem ochotně vysvětlil na slovu schreiben (psát). "Rakušané trochu polykají slova," uvedl.

Philip ve filmu hovoří také italsky. "Kvůli filmu jsem měl hodiny italštiny a učitele jazyka, kteří se mnou výslovnost cvičili," řekl. Václav původně zvažoval, že by Philip ve filmu hovořil dokonce italsky s rakouským přízvukem. "To už by bylo trochu hodně," poznamenal. Od tohoto záměru se nakonec ustoupilo.

Philip pro roli musel rovněž zvládnout hru na kladívkový klavír, který se od moderního klavíru odlišuje. Ani to, jak Philip řekl, nebyl žádný problém, na klasické piano totiž hraje od roku a půl. Stejně hladce zvládl i text. "I to bylo jednoduché, mám fotografickou paměť," uvedl.

Natáčení si Philip pochvaluje a označuje ho jako nový zážitek. Přiznává ale, že ho zaskočilo třeba to, že se některé scény opakovaly třeba dvacetkrát, dokud nebyl režisér s výsledkem spokojený. "Petr mi také díky filmu ukázal, jak vypadal tehdejší život, jak se Mozart cítil, jak se choval," řekl. Dozvěděl se například to, jakými úskoky Mozartův otec syna nutil ke komponování.

Ke spolupráci s českým režisérem Philip řekl, že nevidí žádné rozdíly mezi českou či německou mentalitou, která mu připadá stejná. "Petr je navíc kosmopolitní člověk, žije v Praze, Římě, Paříži," řekl. Laetitia nicméně upozornila na jeden rozdíl mezi Čechy a Němci, kterého si povšimla v Praze. "Hodně chodí pěšky, zatímco Němci jezdí autem," řekla se smíchem.

Il Boemo je s rozpočtem 120 milionů korun jedním z nejnákladnějších domácích filmů. Za vysokým rozpočtem filmu stojí především záměr tvůrců přenést na plátna kin co nejpřesněji atmosféru druhé poloviny 18. století, kdy Josef Mysliveček svým uměním okouzlil italské operní publikum. Výpravnost snímku podtrhuje i spolupráce s předními současnými operními hvězdami v čele se sopranistkou Simonou Šaturovou a francouzským kontratenorem Philippem Jarousskym. Film bude mít světovou premiéru 18. září v hlavní soutěži filmového festivalu v San Sebastiánu, který se bude konat od 16. do 24. září. V Česku se pak snímek představí 23. září na úvod filmového festivalu Finále Plzeň.

Il Boemo se bude ucházet i o Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film, kam se ho rozhodla vyslat Česká filmová a televizní akademie (ČFTA). Zda film v prestižním klání uspěje, bude jasné na udílení cen 12. března 2023.