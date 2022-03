Nekula: V zemědělských oborech je možné zaměstnat 40.000 až 50.000 lidí

Praha - V zemědělské výrobě, potravinářství či lesnictví bude možné zaměstnat 40.000 až 50.000 lidí. V souvislosti s ukrajinskými uprchlíky přicházejícími do Česka to před jednáním vlády novinářům řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Resort zároveň eviduje odchody ukrajinských mužů do vlasti u zhruba deseti procent podniků.

"V rámci resortu zemědělství, konkrétně v zemědělské výrobě, potravinářství, lesnictví, budeme schopni 40.000 až 50.000 lidí zaměstnat," řekl Nekula. Připravena jsou i pracovní místa pro ženy, a to v oborech, jako je zelinářství, ovocnářství, živočišná výroba i lesnictví. "Lesy ČR konkrétně už mají připravené pozice pro ženy," dodal ministr.

Česká republika zatím udělila víc než 90.000 speciálních víz Ukrajincům prchajícím před válkou. Reálný počet uprchlíků, kteří nyní v zemi jsou, je podle odhadů okolo 150.000, sdělil dnes na dotaz ČTK ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Mezi uprchlíky převažují ženy a děti.

Podle průzkumu Hospodářské komory z minulého týdne zatím odešlo z Česka asi 15 procent ukrajinských pracovníků. Část jich bude možné nahradit uprchlíky, další zaměstnance bude podle komory třeba získat z jiných zemích, jako jsou Moldavsko, Mongolsko nebo Kazachstán.