Nekula podal další podnět na antimonopolní úřad kvůli cenám vajec

Praha - Ministerstvo zemědělství podalo další podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UOHS) kvůli cenám vajec. Novinářům to řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) po jednání se zástupci ministerstva financí a obchodu. Zdražení v obchodech podle něj naznačuje, že obchodníci zneužívají dominantní postavení na trhu. Skupina se také podle Nekuly shodla na tom, že dozorové orgány jako například Česká obchodní inspekce (ČOI) mají zintenzivnit svou činnost a postupovat koordinovaně.

Dnešního jednání meziresortní skupiny se vedle představitelů ministerstev účastnili také zástupce úřadu vlády a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podle Nekuly se velká část jednání věnovala kompetencím kontrolních orgánů. "Dohodli jsme se, že dozorové orgány budou pracovní skupině pravidelně reportovat výsledky kontrol v oblasti potravin," řekl ministr. Za nejdůležitější úřady označil ČOI a specializovaný finanční úřad. V oblasti kvality a bezpečnosti potravin má podle něj kompetence Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI).

Nekula řekl, že meziročně vejce v ČR podle Českého statistického úřadu zdražily o 92 procent a zdražily nejvíce z celé EU. "Víme, že v loňském i letošním roce extrémně vzrostly ceny krmných směsí, které tvoří zhruba 70 procent nákladů na produkci vajec, což se promítlo do cen," řekl.

Zdražení potravin v obchodech podle Nekuly naznačuje, že obchodníci zneužívají dominantní postavení na trhu. K vejcím uvedl, že zatímco v lednu 2022 měli zemědělci na jednom vejci přirážku 12 haléřů, letos v lednu mají jednu korunu. Obchodníci podle něj měli loni v lednu obchodní přirážku jednu korunu, letos je to již 2,10 Kč. "Skoro by se zdálo, že obchody mají s prodejem vajec větší náklady než zemědělci. Vypadá to, jako by v obchodech přikrmovali nosnice na pultech obchodů," doplnil.

Ministr řekl, že u kontrol je pro něj důležitý výsledek a že díky tlaku na obchodníky cena cukru v lednu a únoru klesla. Poznamenal, že začala platit novela zákona o ochraně spotřebitele, kterou by se měla inspekce řídit. "Zástupce průmyslu a ministerstva obchodu jsme vyzvali, aby pracovníky ČOI informovali, že novela obsahuje i paragraf 12a," řekl. Ten uvádí, že informace o slevě z ceny výrobku musí obsahovat informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy.

Je podle něj potřeba důsledně postihovat kvazislevy, na což směřoval i jeho podnět v případu, kdy cukr krystal byl v obchodě nabízen ve slevové akci za 32,90 Kč a cena bez slevy byla 39,90 Kč. Podle Nekuly nešlo o slevu, protože cena v akci byla běžná cena. "To, co prezentovala, že jen zkontrolovala cenovky, je nedostatečné," řekl.

Doplnil, že antimonopolní úřad nemůže diktovat ceny a jeho prací je postihovat kartelové dohody. Na zdražení cukru na podzim loňského roku směřoval také jeho první podnět, který na ÚOHS poslal. "Nárůst neudělal jeden řetězec. Vše nasvědčuje tomu, že došlo k nějaké koordinaci několika významných hráčů," dodal.

Nekula: Ceny v akcích v ČR jsou nižší než maximální ceny na Slovensku

Česko podle ministra Nekuly nechce zavést strop cen v obchodech jako na Slovensku. K poklesu cen podle něj povede zdravá konkurence mezi obchodníky. Osm největších maloobchodních řetězců na Slovensku od pondělí na tři měsíce stanovilo cenový strop na vybrané potraviny. Opatření se dotkne téměř 400 různých položek. Nekula řekl, že ceny potravin na Slovensku jsou u některých položek vyšší než ceny v Česku v akčních nabídkách.

Nekula upozornil na to, že na Slovensku se vyjednání o cenových stropech neúčastnili zástupci zemědělců.

Uvedl, že vejce velikost M v přepočtu vycházejí na Slovensku na devět Kč na vejce, zatímco v ČR je minulý týden nabízel obchodní řetězec pod čtyři Kč za kus.

Jako další příklad uvedl máslo, které na Slovensku nyní stojí po zastropování cen v přepočtu 79 Kč za 250 gramů. V ČR v akci se objevila cena 29,90 Kč, uvedl Nekula. "Daleko lepší je zdravá soutěž mezi obchodními řetězci. Nechceme zabetonovat vysoké ceny," řekl.

Podle Nekuly by měla vést k poklesu hladiny cen zdravá konkurence mezi obchodníky, kteří mají soutěžit o zákazníky.

Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pondělí uvedl, že tuzemské řetězce se ke stanovení maximálních cen zatím nechystají. Ceny se podle něj drží na relativně nízké úrovni, protože obchodníci častěji zavádějí slevové akce.

V Česku se podle Prouzy aktuálně prodá přes 60 procent potravin ve slevách. Zastropování cen podle něj přitom není nic jiného než dlouhodobá slevová akce na předem určenou část sortimentu. "Považujeme za vhodnější slevy střídat, aby měli zákazníci bohatší výběr a nedocházelo ke zdražení těch potravin, jejichž ceny nejsou zastropované," doplnil.

Na Slovensku bude na vybraných položkách označení 'Protiinflační garance' a jejich ceny prodejci zveřejní na svých webových stránkách. Potraviny byly na Slovensku letos v únoru stejně jako v lednu meziročně dražší o 28,6 procenta. Meziroční míra inflace v únoru zrychlila na 15,4 procenta z lednových 15,2 procenta.

Ceny potravin v Česku v únoru meziročně stouply o 23,9 procenta, v lednu to bylo o 24,8 procenta. Celkově byly spotřebitelské ceny proti loňskému roku vyšší o 16,7 procenta, růst tak zpomalil z lednových 17,5 procenta.

Mnoho Čechů kvůli rostoucím cenám jezdí za nákupy do Polska, kde vláda zrušila DPH na některé základní potraviny. České obchody u hranic s Polskem tak mají oproti období před snížením DPH o 30 až 40 procent nižší prodeje, řekl dříve Prouza. Už loni si někteří lidé u polských hranic stěžovali na to, že tam Češi vykupují obchody. Vyhledávané jsou mezi Čechy také nákupy v Německu, kde se zase vyzdvihuje kvalita potravin.