Nekula: Orientace na podzemní vodu jako zdroj pitné vody není udržitelná

Ilustrační foto - Městys Pecka na Jičínsku nesouhlasí se záměrem ministerstva zemědělství zařadit lokalitu Bělá u Pecky mezi místa pro budoucí stavbu vodní nádrže. Případná nádrž by měla mít plochu 40 hektarů a měla by zatopit údolí potoka Zlatnice mezi Bělou u Pecky a osadou Stupná. Podle vedení městyse je v lokalitě zdroj pitné vody (na snímku z 15. května 2020), stavbou by byl ohrožen rozvoj obce a je také otázkou, zda by byl potůček Zlatnice schopen nádrž naplnit. ČTK/Taneček David