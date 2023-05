Nekula odmítl vyšší zdanění tichého vína, přínos pro rozpočet by byl nejistý

Praha - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nesouhlasí se zdaněním tichých vín, uvedl dnes na twitteru. Národní ekonomická rada vlády (NERV) to navrhla jako součást balíčku opatření ke konsolidaci veřejných financí, který chce tento týden představit vláda. Podle Nekuly by přínos pro státní rozpočet byl nevýrazný a nejistý. Zavedení spotřební daně odmítá také Svaz vinařů. Podporuje ho naopak například Asociace malých a středních podniků (AMPS), která sdružuje mimo jiné majitele restaurací. Na vysoké odvody ze spotřební daně z tvrdého alkoholu nebo daňové zvýhodnění vína upozorňují svazy výrobců a dovozců lihovin.

Nekula uvedl, že spotřební daň není zavedená v zemích, odkud se do ČR velké množství vína dováží. Zmínil Itálii, Španělsko, Německo nebo Rakousko. "Ne vše se dá přepočítat na peníze a příjmy do rozpočtu. Víno má v ČR po staletí tradici. Jeho produkce není obrovská, ale je dnes velmi kvalitní," uvedl ministr zemědělství. Dodal, že považuje moravské a české vinařství za něco, co je třeba uchránit pro budoucnost. V současné době se v České republice platí spotřební daň pouze z šumivých vín, a to ve výši 23,40 koruny za litr.

Podle Svazu vinařů by případné zavedení spotřební daně ve výši 23,40 Kč na litr tichého vína vedlo ke zdražení běžné lahve vína v obchodech zhruba o třetinu. Důsledkem zavedení spotřební daně by podle Svazu vinařů byl propad celého oboru až o desítky procent a plocha vinic by mohla klesnout i pod 10.000 hektarů.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) dnes novinářům řekl, že zdražení vína by vedlo k útlumu turistického ruchu na jižní Moravě. Vedení kraje podle něj vyzvalo jednotlivé vinaře i starosty vinařských obcí, aby vyčíslili, jakou ztrátu podle nich snížení počtu vinařských akcí přinese. "Jedná se o miliony až desítky milionů nejen na straně vinařů, ale také pro obce, penziony nebo gastro zařízení," doplnil hejtman.

Unie výrobců a dovozců lihovin ČR (UVDL ČR) již dříve uvedla, že spotřební daň loni do státního rozpočtu přinesla 14,3 miliardy Kč, z toho 64 procent je daň vybraná z lihovin. Zhruba třetinu odvedly pivovary a z šumivého vína stát vybral 553 milionů Kč. Mezi členy jsou společnosti jako Rudolf Jelínek, Stock Plzeň Božkov nebo Coca-Cola HBC ČR a SK. Podle unie je spotřební zdanění alkoholu nesystematické a u šumivého vína se daň nezvedala posledních 20 let, přestože jeho spotřeba výrazně rostla.

Unie destilatérů, která sdružuje mimo jiné některé menší lihovary nebo pěstitelské pálenice uvedla,, že nejspravedlivější zdanění je zhruba 0,4 Kč na jeden gram alkoholu, což by přineslo dostatečný příjem do státního rozpočtu v rámci miliard. V současnosti je spotřební daň na lihoviny zhruba trojnásobná oproti pivu a 2,5krát vyšší než na šumivé víno, uvedla.

Podle Luboše Kastnera, který zastupuje gastronomii v Asociaci malých a středních podniků, nelze v současné době, kdy se diskutuje o možných změnách v DPH například u piva, opomíjet fakt, že právě tichá vína jsou od daně osvobozená. Proto asociace podporuje zavedení daně. Argumentuje mimo jiné tím, že 60 procent vín se do ČR dováží.