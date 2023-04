Nekula chce zatlačit na zlevnění jablek a brambor, řekl pro Blesk

Praha - Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chce zatlačit na zlevnění jablek a brambor, kde je obchodní přirážka až 200 procent. U cukru a vajec už je podle něj pokles cen patrný. Meziresortní skupina, která se zabývá vysokými cenami potravin, se znovu sejde příští týden, řekl také. Výsledky kontrol České obchodní inspekce (ČOI) nebo potravinářské inspekce k cenám potravin očekává během následujícího měsíce. Nekula to řekl v rozhovoru pro Blesk.cz.

Obchodní řetězce si podle Nekuly u jablek a brambor přirážejí 100 až 200 procent, mezi zemědělci a prodejci přitom u tohoto zboží nejsou prostředníci. "Není to trestné, není to nelegální, ale podle mě je to nemravné. Takže chceme vyvinout tlak na zlevnění i těchto dvou komodit," řekl ministr. Jak bude postupovat, zatím nechtěl uvést.

Koncem ledna Nekula odeslal dopis obchodním řetězcům se žádostí o vysvětlení vysokého růstu cen cukru a vajec. V únoru podal kvůli výraznému zdražení cukru v obchodech podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), na stejný úřad se obrátil v březnu kvůli vejcím. Dnes Nekula uvedl, že po tlaku státních orgánů, médií i spotřebitelů už vejce a cukr začaly zlevňovat. Ceny cukru se tak dostaly ve slevových akcích pod 25 korun za kilogram, vejce už je možné koupit za cenu mezi třemi a čtyřmi korunami, poukázal.

Mezi obchodníky znovu začalo fungovat zdravé konkurenční prostředí, řekl ministr. Očekává, že data Českého statistického úřadu za březen ukážou pokles cen i dalších potravin. Signálem zlepšení je podle ministra to, že do Česka jezdí nakupovat zákazníci ze Slovenska, kde se největší maloobchodní řetězce domluvily na tříměsíčním cenovém stropu na vybrané potraviny.

Meziresortní skupina, která se zabývá vysokými cenami potravin, se poprvé sešla před dvěma týdny. Jsou v ní zástupci ministerstev zemědělství, průmyslu a financí, úřadu vlády a Národní ekonomické rady vlády (NERV). Vznikla pro koordinaci postupu státních úřadů, proto v ní nejsou zastoupení zemědělci, potravináři a obchodníci, řekl dnes Nekula. Další schůzku by skupina podle ministra měla mít příští týden, finální výsledky kontrol ČOI a Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ale ministr očekává později. "Do měsíce," řekl.

Cílem kontrol je vyvinout tlak na zemědělce, výrobce potravin i obchodníky, aby klesla koncová cena pro zákazníky. ČOI už uvedla, že zatím nic nenasvědčuje porušení zákona. U slevových akcí kontroluje především dodržování zákona o ochraně spotřebitele, podle kterého prodejce musí dát ke slevě informaci o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dní před poskytnutím slevy.